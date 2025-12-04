  1. Realting.uz
Продажа новых домов в Ташкенте, Узбекистан

Яшнабадский район
2
Мирзо-Улугбекский район
2
Юнусабадский район
2
Яккасарайский район
1
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Клубный дом Infinity
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Площадь 29–201 м²
337 объектов недвижимости 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.9 – 84.8
33,592 – 134,871
Квартира 2 комнаты
48.9 – 78.3
61,039 – 132,692
Квартира
63.3 – 201.4
42,304 – 341,333
Застройщик
Golden House
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Показать все Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$100,180
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 53–78 м²
2 объекта недвижимости 2
Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи. Бизнес+ класс, макс…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.3
100,180
Квартира 2 комнаты
78.4
138,460
Агентство
TEN CORP
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Агентство
RED
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Показать все Коттеджный поселок MJ House
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
$140,800
Год сдачи 2023
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства на…
Застройщик
MG House
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Ташкент, Узбекистан
от
$175,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Коттеджный поселок Hovli Beltepa Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео... Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео.  Двор каждого коттеджа в жило…
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Показать все Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$89,520
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
Площадь 30–71 м²
6 объектов недвижимости 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Агентство
TEN CORP
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом
Клубный дом Клубный дом "Infinity "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 5
Премиальный Клубный Дом в Формате Mixed USE Премиальная локация: Мирабадский рынок  Сквер Амира Темура  Эко парк  Парк Ашхабад №35 Экслюзивных квартир Индивидуальный Подземный Паркинг У дома имеется Просторные Террасы Планировка свободная
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Коттеджный поселок Chinabad residence
Коттеджный поселок Chinabad residence
Коттеджный поселок Chinabad residence
Коттеджный поселок Chinabad residence
Ташкент, Узбекистан
от
$250,000
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Коттеджный поселок Chinabad residence готовые коттеджи только в Ташкенте
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
