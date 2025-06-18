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Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента

Ташкент, Узбекистан
от
$89,520
от
$3,040/м²
;
12
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ID: 26315
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Метро
    Amir Temur Xiyoboni (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную локацию и премиальный уровень комфорта.

C1 — это не просто жилой комплекс, а новый ориентир городской элиты.

Основные характеристики:
• 30 этажей
• 1 блок
• 1 очередь
• 252 квартиры
• общая площадь — 4 300 м²

 

Проект задуман как архитектурная доминанта центра Ташкента. Строгие вертикали фасада, выразительный геометричный рисунок, панорамные окна во всю высоту этажа — всё это формирует облик небоскрёба, сочетающего современную эстетику и деликатную роскошь.

Фасад и конструктивные решения подчёркивают эксклюзивность проекта, а каждая деталь продумана с точки зрения статуса и приватности будущих резидентов.

 

Комплекс C1 предлагает тщательно проработанную инфраструктуру клубного дома, где каждый элемент служит созданию высокого качества жизни:

  • Открытый бассейн на территории — с лаунж-зоной и панорамными видами.

  • Гостевая комната — для деловых встреч, переговоров и приёма гостей.

  • Детская игровая зона — с интерактивными и развивающими пространствами.

  • Общий фитнес-зал — с современными зонами кардио и силовых тренировок.

  • Женский фитнес-зал — уединённая зона с учётом индивидуальных потребностей.

  • Массажный кабинет — для восстановления и расслабления.

  • Колясочные — удобные и безопасные пространства для хранения.

  • Химчистка (приём и выдача вещей) — бытовой комфорт без выхода за пределы комплекса.

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения — для полного спокойствия резидентов.

  • Закрытый паркинг — с современными системами доступа и управления.

 

Просторные входные зоны с витражным остеклением, мягким светом и лифтами, ведущими прямо в приватный двор. Все решения соответствуют концепции безбарьерной среды. Установлены постаматы для удобного получения заказов.

 

Особенности проекта:

  • Высота — 30 этажей

  • Формат — клубный дом с ограниченным количеством квартир

  • Центральное расположение

  • Панорамные виды на город

  • Полный спектр премиальных сервисов

  • Возможность оформления ВНЖ (вида на жительство) для иностранных покупателей

 

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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