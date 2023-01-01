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KISLOROD

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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2
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О комплексе

Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Наш проект "Ipak Yo’li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий: - Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2; - Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2; - Квартиры с собственным двором на крыше; - Двор с детской площадкой и эко-зоной; - Удобное расположение в центре города; - 2-этажная автостоянка; - Охраняемая безопасная зона 24/7
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от
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Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
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