Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Наш проект "Ipak Yo’li" общей площадью 2,3 га состоит из 5 блоков, состоящих из 12-этажных зданий:
- Квартиры общей площадью от 32,3 м2 до 80 м2;
- Балконы с открытой террасой от 3,8 м2 до 10 м2;
- Квартиры с собственным двором на крыше;
- Двор с детской площадкой и эко-зоной;
- Удобное расположение в центре города;
- 2-этажная автостоянка;
- Охраняемая безопасная зона 24/7
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику.
Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар»
Виды оплат:
При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра
Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Счетчики
Электрика до квартиры
Перегородки из Гипсокартона
Тип постройки:
Каркасно-ригельный, кирпич
межквартирные перегородки кирпич.
квартиры продаются без ремонта, коробка
Высота потолков 3,3 м
Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением
Инфраструктура:
-Парковка наземная и
-Удобное местоположение
-Детская площадка
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги.
Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.