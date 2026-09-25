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Двухуровневые квартиры в Яшнабадском районе, Узбекистан

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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/10
🌟🌟🌟🌟 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДУПЛЕКС В ЖК POYTAХT | 150 М² | 230 000 y.е. Продаётся просторная кварт…
$230 000
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West End Consulting
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
2/8-9/9 Паркентский (Тапоич) новостройка, двухуровневая, 47 кв., с мебелью и техникой, есть…
$64 000
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SV Real Estate
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Яшнабадский  район Ориентир-кинотеатр Лисунова Дуплекс Комнат-3 Этаж-4 Этажность-4 П…
$120 000
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REITATW
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BPNBPN
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 7/13
Продается Новостройка в ЖК «Aviasozlar Plaza» Район: Яшнабадский Ориентир: рынок Кадышева…
$95 000
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Ведущий специалист компании Rizomulk
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Многоуровневые квартиры в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
Этаж 9/10
Продаётся коробка  ЖК Nice Village  Кадастр на руках .Ждём новых хозяев . Яшнобадский рай…
$35 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Квартира под Офис  Улица Северный Алмазар Перекрёсток Малая Кольцевая Ориентир: На …
$108 000
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Агентство
Uzbegim Elite House
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/5
$45 000
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Частный продавец
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Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с видом на озеро
Недорогая
Элитная