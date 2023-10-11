Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Юнусабадский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 7/8
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  на Алайском  (Юнусабадский район) Комнат: 6 Этаж: 7-8 …
3,79 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/10
Район: #Шайхантохур Улица: Ифтихор ЖК: "MINOR" Застройщик: New Build Uz bekistan Класс:…
3,06 млрд сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная