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Двухуровневые квартиры в Юнусабадском районе, Узбекистан

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6 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Юнусобод 18 квартал 4 xona 5 etaj 5 etajniy dom 113m2 Mebel texnikalari qoladi, ma'lum qi…
$117 000
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Этаж 9/11
Габус, Ц2 Дуплекс 3х уровневый - Ор-р Алайский рынок - 5/9-10-11/11 - 155м2(по кадастру)…
$420 000
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Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/7
Площадь 70 м², 2-комнатная, с качественным евроремонтом. Все условия: • тёплый пол • от…
$70 000
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BPNBPN
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Юнусабадском районе, 11-й квартал Квартира расположена в одном из са…
$58 000
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Oʻzbekcha
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/7
Новостройка 105м2. 3/7/7 на Ц-5. Эрудит; Na Nebe; м. Минор  Продается Новостройка на Ц-…
$145 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский

Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная