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Многоуровневые квартиры в Сергелийском районе, Узбекистан

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/6
Euro MERITT не проживает. 3 комната + кухня. 2 дня. жить готово
$96,000
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

Недорогая
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