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Двухуровневые квартиры с видом на горы в Ташкенте, Узбекистан

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Яшнабадский район
7
Юнусабадский район
6
Яккасарайский район
7
Сергелийский район
3
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
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Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная