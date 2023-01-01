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MIRAN HOUSE

Toshkent shahri, Mirobod tumani Банокатий МФЙ, Савр кучаси, 7-уй
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MIRAN HOUSE
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Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MIRAN HOUSE
Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров и имеет все условия для жизни в комфорте и безопасности. Инфраструктура В закрытой внутренней территории оборудована детская игровая площадка и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей предусмотрена наземная и подземная двухэтажная парковка, где есть возможность подзарядки электромобиля. Благодаря коммерческим помещениям на первом этаже необходимые вам товары и услуги будут в шаговой доступности. Из-за удобной локации жилой комплекс обеспечивает быстрый доступ к транспортным развязкам и социальной инфраструктуре города. За 4 минуты пешком можно добраться до сквера Амира Тимура. Неподалеку находятся парк имени Фурката, международный аэропорт и мечеть Ислам ота. Магазины, рестораны, детские сады и школа - все поблизости. Квартиры в новостройке «Orzu Saroyi» Жилой комплекс предлагает покупателям однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в стиле хай-тек с балконами. Площадь в них варьируется от 47 до 88 м². Приходите и убедитесь, что дом, который вы ищете именно здесь!
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.