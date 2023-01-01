Ташкент, Узбекистан

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Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он занимает территорию общей площадью 21 000 квадратных метров и имеет все условия для жизни в комфорте и безопасности. Инфраструктура В закрытой внутренней территории оборудована детская игровая площадка и ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для владельцев автомобилей предусмотрена наземная и подземная двухэтажная парковка, где есть возможность подзарядки электромобиля. Благодаря коммерческим помещениям на первом этаже необходимые вам товары и услуги будут в шаговой доступности. Из-за удобной локации жилой комплекс обеспечивает быстрый доступ к транспортным развязкам и социальной инфраструктуре города. За 4 минуты пешком можно добраться до сквера Амира Тимура. Неподалеку находятся парк имени Фурката, международный аэропорт и мечеть Ислам ота. Магазины, рестораны, детские сады и школа - все поблизости. Квартиры в новостройке «Orzu Saroyi» Жилой комплекс предлагает покупателям однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в стиле хай-тек с балконами. Площадь в них варьируется от 47 до 88 м². Приходите и убедитесь, что дом, который вы ищете именно здесь!