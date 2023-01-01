“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента.
В строительстве мы используем только высококачественне материалы и работаем с профессиональными мастерами.
В NEO CLASSIC безумно красиво не только внутри, но и снаружи
Теперь Вы можете спокойно выходить на ночные прогулки.
Лучший выбор для Вас и вашей семьи.
Мы убеждены, что только в собственном доме можно чувствовать себя абсолютно счастливым.
«Neo classic»
Развитая инфраструктура. Жилой комплекс находиться в центре города.
Безопасность (Наличие камер видеонаблюдения, домофона и охраны). И посторонние не войдут на территорию жилого комплекса.
Парковочные места. Подземный паркинг.
Наличие лифта.
Для NEO CLASSIC самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ
Дом может быть очень большим и красивым, но если у него плохой фундамент, то дому этому грош цена.
Поэтому нашим принципом является делать очень крепкий и выносливый фундамент здания не жалея денег, сил и времени. Чтобы Ваш будущий дом прослужил Вам ни на одно поколение.
Адрес: г. Наманган, ул. Амира Темура, дом 7
Ориентир: возле ресторана «Шодийона»
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.