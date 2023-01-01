Наманган, Узбекистан

Цена по запросу

“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента. В строительстве мы используем только высококачественне материалы и работаем с профессиональными мастерами. В NEO CLASSIC безумно красиво не только внутри, но и снаружи Теперь Вы можете спокойно выходить на ночные прогулки. Лучший выбор для Вас и вашей семьи. Мы убеждены, что только в собственном доме можно чувствовать себя абсолютно счастливым. «Neo classic» Развитая инфраструктура. Жилой комплекс находиться в центре города. Безопасность (Наличие камер видеонаблюдения, домофона и охраны). И посторонние не войдут на территорию жилого комплекса. Парковочные места. Подземный паркинг. Наличие лифта. Для NEO CLASSIC самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ Дом может быть очень большим и красивым, но если у него плохой фундамент, то дому этому грош цена. Поэтому нашим принципом является делать очень крепкий и выносливый фундамент здания не жалея денег, сил и времени. Чтобы Ваш будущий дом прослужил Вам ни на одно поколение. Адрес: г. Наманган, ул. Амира Темура, дом 7 Ориентир: возле ресторана «Шодийона»