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LIONSTONE development

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani AVAYXON KO`CHASI, 14-UY, 32-XONA
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LIONSTONE development
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Neo Classic"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Neo Classic"
Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: LIONSTONE development
“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента. В строительстве мы используем только высококачественне материалы и работаем с профессиональными мастерами. В NEO CLASSIC безумно красиво не только внутри, но и снаружи Теперь Вы можете спокойно выходить на ночные прогулки. Лучший выбор для Вас и вашей семьи. Мы убеждены, что только в собственном доме можно чувствовать себя абсолютно счастливым.  «Neo classic» Развитая инфраструктура. Жилой комплекс находиться в центре города. Безопасность (Наличие камер видеонаблюдения, домофона и охраны). И посторонние не войдут на территорию жилого комплекса. Парковочные места. Подземный паркинг. Наличие лифта. Для NEO CLASSIC самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ Дом может быть очень большим и красивым, но если у него плохой фундамент, то дому этому грош цена. Поэтому нашим принципом является делать очень крепкий и выносливый фундамент здания не жалея денег, сил и времени. Чтобы Ваш будущий дом прослужил Вам ни на одно поколение. Адрес: г. Наманган, ул. Амира Темура, дом 7 Ориентир: возле ресторана «Шодийона»
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.