Ташкент, Узбекистан

Жилой комплекс Ofiyat - это воплощение мастерства искусства от компании-разработчика Kayan. Компания Kayan является развивающимся предприятием, специализирующимся на создании жилых комплексов и коммерческих помещений. Целью компании Kayan является строительство уникальных, современных и экологически чистых проектов, используя передовые инновации в данной отрасли. Ofiyat представляет собой элитный жилой комплекс, расположенный в Яшнабадском районе. Состоящий из 12 этажей, этот комплекс предлагает просторные коммерческие помещения на первых двух этажах, где каждый предприниматель найдет идеальное место для своего бизнеса. Инфраструктура ЖК Ofiyat Благодаря своему расположению в районе Фергана йули, Ofiyat обладает развитой инфраструктурой. Рядом с комплексом расположены школа, детские сад, больница, мечет, аквапарк, банк, супермаркет, салон красоты, кафе и рестораны, обеспечивая комфорт и удобство для жителей. Квартиры в ЖК Ofiyat Квартиры в Ofiyat отличаются превосходной вентиляцией и освещением. Из окон открывается великолепный вид на городской пейзаж. Высота потолков составляет 3 метра, а готовая планировка квартир обеспечивает удобство и функциональность. Входные металлические двери с устройством обеспечивают безопасность жильцов. Стены выровнены гипсовой смесью, а электрические и сантехнические системы выполнены во всей квартире. Застройщик предлагает разнообразие элитных квартир, начиная от студий до пентхаусов, чтобы каждый житель мог выбрать идеальный вариант, соответствующий его вкусу и запросам. Предоставляется возможность беспроцентной рассрочки на 24 месяца для удобства клиентов при покупке квартир в жилом комплексе Ofiyat.