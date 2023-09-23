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ЖK "Бунёдкор"

Ташкент, Узбекистан
от
268,95 млн сум
;
5 1
Описание Описание
Параметры Параметры
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Адрес Адрес
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Дополнительно

  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖK "Бунёдкор"
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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