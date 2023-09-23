ЖK "Бунёдкор"

ЖК «OSUDA HAYOT»,
Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.
Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.
Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.
У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.
ЖК IKROM STROY INVEST
Уважаемые наши клиенты хотим познакомить вас с масштабным строительством нового жилого комплекса премиум класса. Встречайте новый проект от компании IKROM STROY INVEST, которая успела привлечь внимание множество жителей Самарканда! Роскошный проект, просторные квартиры с большой квадратурой, современный комфорт, величественный архитектурный облик. Если хотите больше информации просим вас позвонить или оставить заявку.
Не упустите возможность оказаться одними из первых людей , которые смогут приобрести недвижимость по специальной цене. Адрес город Самарканд, Азиз базар на против 7-ой школы.
Гибридная рассрочка (рассрочка с ипотекой) , не упустите возможность воспользоваться этим уникальным предложением ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.
Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока
Срок рассрочки : 28 месяцев
Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл
Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет
• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
3 комнатная квартира (83,29 кв.м) на 7 этаже в 8 этажном доме
Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000сум
Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум
Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум
Ипотека: 310 254 300 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная стоимость 50% : 320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (28мес) : 11 452 375 сум
Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная оплата 50% : 320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (18мес) : 6 000 000 сум
Ипотека: 212 666 500 сум
Общая стоимость при оплате 100% : 599 688 000 сум