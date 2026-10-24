  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс 4U Tashkent

Жилой комплекс 4U Tashkent

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
9
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 41140
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Адрес
    Сайрам 5-й проезд
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 800 м)
  • Метро
    Pushkin (~ 800 м)

О комплексе

4U Tashkent — жилой комплекс бизнес-класса от девелоперов NRG-BI и Al-Bina. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вдоль улицы Сайрам. Архитектура выполнена в стиле Brownstone (Бруклин, Нью-Йорк).

Характеристики ЖК:

  • Класс: бизнес

  • Формат: mixed-use (жильё + коммерция)

  • Этажность: 12, 16 и 20 этажей

  • Высота потолков: 3 м

  • Холлы: двухэтажные

  • Застройщик: NRG-BI и Al-Bina

Цены и площади:
От 33 до 91 м² от 975 млн сум

Инфраструктура:

  • Прогулочный променад с коммерческими рядами, объединяющий все дворы

  • Центральный хаб: спортзал, соседский центр, кинозал для жителей

  • Игровые и спортивные площадки в каждом дворе

  • Дворы приподняты над уровнем променада — закрытая территория для жителей

Условия покупки:
100% оплата с выгодой
Ипотека от NRG-BI ( Siz Uchun , Fayzli Ipoteka)
Рассрочка

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
от
$1 036
Жилой комплекс ЖК Gulobod
Ташкент, Узбекистан
от
$888
Жилой комплекс "NUR"
Ташкент, Узбекистан
от
$45 262
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Ташкент, Узбекистан
от
$46 451
Многоквартирный жилой дом My House Company
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс 4U Tashkent
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Жилой комплекс Do'rmon Saroyi
Ташкент, Узбекистан
от
$700
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Новостройка в Ташкенте – Dormon Saroyi Современный жилой комплекс комфорт-класса c роскошным белым фасадом здания. Благодаря масштабу постройки он образует микрорайон, созданный для безопасной жизни. Он расположен на территории 2 700 квадратных метров и имеет 14 7-этажных корпусов. В нем…
Застройщик
Do'rmon Saroyi
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Do'rmon Saroyi
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК
Показать все Жилой комплекс ЖК
Жилой комплекс ЖК "Bunyodkor"
Ташкент, Узбекистан
от
$20 700
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 35–54 м²
2 объекта недвижимости 2
Современный жилой комплекс располагающийся в удобной локации Яшнабадского района, недалеко от ул. Фергана Йули. В пешей доступности находится школа 216, детский сад 416, автобусная остановка, кафе, продуктовые магазины. В ЖК отличные планировки, без лишних квадратных метров. В каждой к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.5
22 700
Квартира 2 комнаты
53.5
32 100
Агентство
Domio
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого компле…
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Escrow при покупке новостройки: защищает ли он покупателя в Узбекистане?
24.10.2026
Escrow при покупке новостройки: защищает ли он покупателя в Узбекистане?
Жильё в Узбекистане подорожало: где квартиры растут в цене быстрее всего
21.10.2026
Жильё в Узбекистане подорожало: где квартиры растут в цене быстрее всего
Ташкент становится дороже: сколько теперь нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру
18.10.2026
Ташкент становится дороже: сколько теперь нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру
Где в Ташкенте ещё можно купить квартиру дешевле среднего
15.10.2026
Где в Ташкенте ещё можно купить квартиру дешевле среднего
Клиент сам нашел квартиру. Зачем ему теперь риелтор?
13.10.2026
Клиент сам нашел квартиру. Зачем ему теперь риелтор?
Можно ли доверять AI при выборе квартиры в Ташкенте?
09.10.2026
Можно ли доверять AI при выборе квартиры в Ташкенте?
Почему квартиры на первом этаже в Ташкенте дешевле и всегда ли это правда
07.10.2026
Почему квартиры на первом этаже в Ташкенте дешевле и всегда ли это правда
В какую недвижимость вложить $50 000 в Узбекистане: варианты инвестиций и потенциальная доходность
29.09.2026
В какую недвижимость вложить $50 000 в Узбекистане: варианты инвестиций и потенциальная доходность
Показать все публикации