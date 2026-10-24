Жилой комплекс 4U Tashkent

4U Tashkent — жилой комплекс бизнес-класса от девелоперов NRG-BI и Al-Bina. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вдоль улицы Сайрам. Архитектура выполнена в стиле Brownstone (Бруклин, Нью-Йорк).
Характеристики ЖК:
Класс: бизнес
Формат: mixed-use (жильё + коммерция)
Этажность: 12, 16 и 20 этажей
Высота потолков: 3 м
Холлы: двухэтажные
Застройщик: NRG-BI и Al-Bina
Цены и площади:
От 33 до 91 м² от 975 млн сум
Инфраструктура:
Прогулочный променад с коммерческими рядами, объединяющий все дворы
Центральный хаб: спортзал, соседский центр, кинозал для жителей
Игровые и спортивные площадки в каждом дворе
Дворы приподняты над уровнем променада — закрытая территория для жителей
Условия покупки:
100% оплата с выгодой
Ипотека от NRG-BI ( Siz Uchun , Fayzli Ipoteka)
Рассрочка