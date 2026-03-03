  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Bodomzor Бизнес-класса Юнусабад/ продажа квартир 1-4 комн.

Жилой комплекс Bodomzor Бизнес-класса Юнусабад/ продажа квартир 1-4 комн.

Ташкент, Узбекистан
от
$71,756
;
2
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 34030
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район
  • Адрес
    Шивли улица, 18
  • Метро
    Bodomzor (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

🏗 Bodomzor | Dream House
Жилой комплекс бизнес-класса в одном из самых востребованных районов города. Cовременный подход к комфорту: от высоких потолков до зарядок для электромобилей.

📍 Локация: г. Ташкент, Юнусабадский р-н (пересечение ул. Шивли и Ч. Айтматова).
Всего 10 минут пешком до станции метро Бодомзор.
Мечеть, парковые зоны и крупные торговые центры в шаговой доступности.

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 15, 16 и 17 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Монолитно-каркасная конструкция, стены из газоблока, автономное газовое отопление и высота потолков — 3.20 м! Концепция «Двор без машин»: Безопасное пространство для прогулок. Закрытая территория, умные шлагбаумы и видеонаблюдение 24/7. Современные детские площадки и уютные беседки.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 873 330 000 до 1 951 040 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
1 500 000 сум/м² — при 100% оплате
750 000 сум/м² — при 50% оплате
300 000 сум/м² — при 30% оплате

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Ташкент, Узбекистан
от
$76,259
Многоквартирный жилой дом Современная Комфортная квартира в Центре 250 м
Ташкент, Узбекистан
от
$1,500
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал "Assalom Yangi yo'l"
Янгиюль, Узбекистан
от
$522
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
ЖК "Assalom Yangi yo'l" -  это место, которое объединяет близких соседей. В комплексе продумана и безопасность — закрытый двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в…
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
ORIENT INVEST ENGINEER
Языки общения
Русский
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Nur"
Кибрайский район, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Новостройка Ташкента – Nur Жилой комплекс премиум-класса порадует своих новых жильцов повышенным уровнем комфорта жизни и безопасности. Внутренний двор имеет 4 детских площадки для детей разных возрастов, парк для домашних животных, зеленые зоны и зону с фонтаном, спортивные и скейтборд зон…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Жилой комплекс ЖК Namangan Vito
Наманган, Узбекистан
от
$324
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
О дизайне жилого комплекса "Namangan Vito" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей дл…
Застройщик
PROJECT PERFECT
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
PROJECT PERFECT
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации