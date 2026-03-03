  1. Realting.uz
  3. Жилой комплекс Продажа квартир Uchtepa Residence | Комфорт-класс 3-4 ком. квартиры в Учтепе

Ташкент, Узбекистан
от
$82,163
2
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Учтепинский район
  • Адрес
    9

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

🏗 Uchtepa Residence | Median Development
Современный квартал для вашей семьи! Белоснежный фасад, закрытая территория 1 500 м² и продуманная инфраструктура в самом сердце Учтепы.

📍 Локация: г. Ташкент, Учтепинский р-н.
УзГУ — 5 мин на авто.
Рынок Фархад — 4 остановки.
Школы и сады — в радиусе 500м.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 9 этажей
Срок сдачи: II Квартал 2026 г.
Удобства: Подземный/наземный паркинг, минимаркет, Workout-зоны и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 3-х и 4-х комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 999 995 620 до 1 551 910 760 сум.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
