Жилой комплекс Botanika 1 продажа квартир Премиум-класс Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

🏗 Botanika 1 | Renaissance Building
ЖК класса Премиум в престижном Мирзо-Улугбекском районе. Монолитное здание с фасадом из газоблоков — это идеальное сочетание прочности, тишины и энергоэффективности.
📍 Локация: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н.
Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.
Westminster International School, Университет Инха.
Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.
Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.
🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 10 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.
Удобства: Высота от 3 метров — максимум пространства и света! Подземный и наземный паркинг.
🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 936 000 000 до 1 728 000 000 сум.
🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
900 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате