Жилой комплекс Botanika 1 продажа квартир Премиум-класс Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

🏗 Botanika 1 | Renaissance Building

ЖК класса Премиум в престижном Мирзо-Улугбекском районе. Монолитное здание с фасадом из газоблоков — это идеальное сочетание прочности, тишины и энергоэффективности.

📍 Локация: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н.

Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.

Westminster International School, Университет Инха.

Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.

Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.

🏢 О комплексе:

Класс: Премиум

Этажность: 10 этажей

Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.

Удобства: Высота от 3 метров — максимум пространства и света! Подземный и наземный паркинг.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 936 000 000 до 1 728 000 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):

900 000 сум/м² — при 100% оплате

700 000 сум/м² — при 50% оплате

500 000 сум/м² — при 30% оплате