Жилой комплекс Botanika 1 продажа квартир Премиум-класс Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

Ташкент, Узбекистан
от
$76,905
;
2
ID: 34026
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

🏗 Botanika 1 | Renaissance Building
ЖК класса Премиум в престижном Мирзо-Улугбекском районе. Монолитное здание с фасадом из газоблоков — это идеальное сочетание прочности, тишины и энергоэффективности.

📍 Локация: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н.
Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.
Westminster International School, Университет Инха.
Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.
Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.

🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 10 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.
Удобства: Высота от 3 метров — максимум пространства и света! Подземный и наземный паркинг. 

🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 936 000 000 до 1 728 000 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
900 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
