Единый Центр Новостроек

Узбекистан, Ташкент
Застройщик
2025
2 года 7 месяцев
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

Единый Центр Новостроек — ваш надёжный навигатор в мире современной недвижимости.
Здесь собраны только проверенные застройщики, актуальные цены и реальные предложения.

✨ Почему выбирают нас:
— Помогаем выбрать квартиру мечты без стресса и обмана
— Сопровождаем на каждом этапе: от подбора до ключей
— Консультируем по ипотеке, акциям и юридическим вопросам
— Работаем только с лицензированными агентами и застройщиками

📍 Хотите купить новостройку — приходите к нам, всё уже готово.
Выбирайте уверенно. Покупайте спокойно.

Услуги

🔹 Услуги Единого Центра Новостроек:

1. Подбор новостроек под ключ

  • Подбираем квартиры по параметрам клиента (бюджет, локация, планировка)

  • Консультируем по актуальным акциям, скидкам и спецпредложениям застройщиков

2. Профессиональное сопровождение сделки

  • Сравнение объектов

  • Проверка документов застройщика

  • Бронирование квартиры

  • Сопровождение до подписания договора и получения ключей

3. Ипотечная консультация

  • Подбор банков и ипотечных программ

  • Подготовка пакета документов

  • Сопровождение одобрения и заключения договора

4. Работа с риелторами и агентствами

  • Прозрачная система фиксации клиентов

  • Комиссия от застройщика по договору

  • Поддержка сделок через CRM и IP-телефонию

5. Интеграция digital-инструментов

  • Интерактивные шахматки

  • 3D-туры и витрины

  • Интеграция с amoCRM / Bitrix24

  • Онлайн-фиксация и учёт клиентов

6. Юридическое сопровождение

  • Консультации по правовым аспектам покупки

  • Проверка ДДУ и договоров инвестирования

  • Сопровождение в регистрационных органах

Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Жилой квартал
Показать все Жилой квартал
Жилой квартал "BI SANAT"
Ташкент, Узбекистан
от
$54,120
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
BI SAN'AT — современный жилой комплекс комфорт-класса, где архитектура, эстетика и функциональность объединены в единую философию пространства. Название проекта переводится как «Искусство», подчёркивая концепцию жизни в окружении красоты, культуры и гармонии. Комплекс расположен в Ташкенте,…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "BOTANIKA SAROYI"
Ташкент, Узбекистан
от
$62,188
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Botanika Saroyi — современный жилой комплекс бизнес-класса, вдохновлённый природой и расположенный в одном из самых зелёных районов Ташкента — рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, восточную эстетику и комфорт городской инфраструктуры, создавая пространство для…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "BI Flagman"
Ташкент, Узбекистан
от
$137,979
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Жилой комплекс BI Flagman — современный проект бизнес+ класса, расположенный в одном из перспективных районов Ташкента — Мирзо-Улугбекском районе, на улице Muhammad Yusuf. Комплекс создан как совместный проект компаний NRG-BI и Al-Bina и воплощает концепцию «роскошного минимализма», где эсте…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк " Golden Hills "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Показать все Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Жилой комплекс ZhK NRG MEROS
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
О проекте NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс, расположенный в Мирабадском районе, в котором гармонично сочетаются традиции и инновации. Пространство продумано до мелочей: от стильной архитектуры до уютных зон отдыха. Новый жилой комплекс предлагает все необходимое для вашего удо…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
