Единый Центр Новостроек — ваш надёжный навигатор в мире современной недвижимости.
Здесь собраны только проверенные застройщики, актуальные цены и реальные предложения.
✨ Почему выбирают нас:
— Помогаем выбрать квартиру мечты без стресса и обмана
— Сопровождаем на каждом этапе: от подбора до ключей
— Консультируем по ипотеке, акциям и юридическим вопросам
— Работаем только с лицензированными агентами и застройщиками
📍 Хотите купить новостройку — приходите к нам, всё уже готово.
Выбирайте уверенно. Покупайте спокойно.
🔹 Услуги Единого Центра Новостроек:
1. Подбор новостроек под ключ
Подбираем квартиры по параметрам клиента (бюджет, локация, планировка)
Консультируем по актуальным акциям, скидкам и спецпредложениям застройщиков
2. Профессиональное сопровождение сделки
Сравнение объектов
Проверка документов застройщика
Бронирование квартиры
Сопровождение до подписания договора и получения ключей
3. Ипотечная консультация
Подбор банков и ипотечных программ
Подготовка пакета документов
Сопровождение одобрения и заключения договора
4. Работа с риелторами и агентствами
Прозрачная система фиксации клиентов
Комиссия от застройщика по договору
Поддержка сделок через CRM и IP-телефонию
5. Интеграция digital-инструментов
Интерактивные шахматки
3D-туры и витрины
Интеграция с amoCRM / Bitrix24
Онлайн-фиксация и учёт клиентов
6. Юридическое сопровождение
Консультации по правовым аспектам покупки
Проверка ДДУ и договоров инвестирования
Сопровождение в регистрационных органах