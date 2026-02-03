  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Mirabad Residence"

Ташкент, Узбекистан
от
$25,808
от
$968/м²
;
10
ID: 33947
ID: 33947

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Mirabad Residence — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, стратегическую локацию и удобство городской жизни. Проект предлагает уютную среду проживания с продуманной архитектурой и благоустроенной территорией — идеальный вариант для повседневного комфорта и семейного уюта.

✨ Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и гармонию в городской застройке. Простые линии фасадов, светлые решения и продуманная архитектура создают привлекательный визуальный образ, который идеально вписывается в динамичную среду центральной части города.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Тип строительства: монолит + газоблок

Просторные и светлые квартиры

Продуманные планировки, ориентированные на семейную жизнь

Высокие стандарты качества строительных материалов

Комплекс предлагает жильё, которое легко адаптируется под разные потребности современной семьи.

🏢 Входные группы и удобство

Входные зоны комплекса оформлены с акцентом на удобство и комфорт жителей. Продуманные холлы, подъезды и общие пространства создают приятную среду для ежедневного передвижения, а современные лифты обеспечивают удобный доступ на этажи.

🌿 Благоустройство территории

Дворовая территория реализована с ориентиром на спокойное проживание:

благоустроенные прогулочные зоны

детские площадки

зелёные насаждения

места для отдыха и общения

безопасная закрытая территория

Такая среда создаёт атмосферу уюта и спокойствия внутри комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для максимального комфорта жителей предусмотрены:

подземный или наземный паркинг

место для парковки автомобилей

современные инженерные коммуникации

системы безопасности и видеонаблюдение

Эти решения делают повседневную жизнь более удобной и безопасной.

📍 Локация

Жилой комплекс Mirabad Residence расположен в Мирободском районе Ташкента — в центральной части города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, школы, остановки транспорта и другая городская инфраструктура, что обеспечивает удобство перемещения по городу и доступ к ключевым объектам.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
