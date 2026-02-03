Mirabad Residence — современный жилой комплекс в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит комфорт, стратегическую локацию и удобство городской жизни. Проект предлагает уютную среду проживания с продуманной архитектурой и благоустроенной территорией — идеальный вариант для повседневного комфорта и семейного уюта.
✨ Архитектурная концепция
Комплекс выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и гармонию в городской застройке. Простые линии фасадов, светлые решения и продуманная архитектура создают привлекательный визуальный образ, который идеально вписывается в динамичную среду центральной части города.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Тип строительства: монолит + газоблок
Просторные и светлые квартиры
Продуманные планировки, ориентированные на семейную жизнь
Высокие стандарты качества строительных материалов
Комплекс предлагает жильё, которое легко адаптируется под разные потребности современной семьи.
🏢 Входные группы и удобство
Входные зоны комплекса оформлены с акцентом на удобство и комфорт жителей. Продуманные холлы, подъезды и общие пространства создают приятную среду для ежедневного передвижения, а современные лифты обеспечивают удобный доступ на этажи.
🌿 Благоустройство территории
Дворовая территория реализована с ориентиром на спокойное проживание:
благоустроенные прогулочные зоны
детские площадки
зелёные насаждения
места для отдыха и общения
безопасная закрытая территория
Такая среда создаёт атмосферу уюта и спокойствия внутри комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для максимального комфорта жителей предусмотрены:
подземный или наземный паркинг
место для парковки автомобилей
современные инженерные коммуникации
системы безопасности и видеонаблюдение
Эти решения делают повседневную жизнь более удобной и безопасной.
📍 Локация
Жилой комплекс Mirabad Residence расположен в Мирободском районе Ташкента — в центральной части города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся магазины, школы, остановки транспорта и другая городская инфраструктура, что обеспечивает удобство перемещения по городу и доступ к ключевым объектам.