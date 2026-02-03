  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Gardens"

Жилой комплекс "Gardens"

Шуробазар, Узбекистан
от
$28,145
от
$742/м²
;
2
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33965
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Ташкентский район
  • Деревня
    Шуробазар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Gardens — современный жилой комплекс комфорт-класса от застройщика Millennium House, созданный для тех, кто мечтает жить в зелёной, экологически чистой и спокойной среде, не отказываясь от удобств городской инфраструктуры. Проект сочетает современные архитектурные решения, функциональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Проект Gardens разработан с акцентом на гармонию с природой и современный стиль. Дома возводятся из надёжного керамического кирпича с продуманной архитектурой, которая создаёт эстетичный и долговечный облик.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Этажность: до 9 этажей

  • Площадь квартир: от ~38 до ~68 м²

  • Планировки: удобные и функциональные, подходят для семейного проживания

  • Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу

  • Проект планируется к сдаче в 2027 году (начало второго квартала)

🏡 Концепция жизни в Gardens

Проект ориентирован на комфорт и экологию:

  • зелёные дворы без машин и прогулочные аллеи

  • настоящий сад и тихая природная атмосфера

  • место рядом с маленькой речкой и зонами отдыха на свежем воздухе

  • места для спорта и активного времяпрепровождения

  • удобная инфраструктура рядом: школы, детские сады, магазины, клиника и остановки транспорта

🌿 Благоустройство и окружение

Territory комплекса оформляется с прицелом на спокойную и приятную жизнь:

  • детские и спортивные площадки

  • прогулочные зоны с зеленью

  • надземная парковка для автомобилей

  • удобные зоны для общения и отдыха жителей

🚗 Дополнительные преимущества

Для вашего удобства предусмотрено:

  • транспортная доступность к ключевым локациям

  • развитая социальная инфраструктура в районе

  • гибкие условия покупки и рассрочка от застройщика

📍 Локация

ЖК Gardens располагается в Ташкентской области, Ташкентском районе, микрoрайоне Туркистон, в спокойной зеленой зоне с удобным доступом к городу. Вблизи комплекса находятся ключевые объекты инфраструктуры, что делает проживание комфортным и удобным для всей семьи.

Местонахождение на карте

Шуробазар, Узбекистан
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Poytaxt Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Grand City
Ташкент, Узбекистан
от
$22,133
Жилой комплекс ЖК Western housing
Ташкент, Узбекистан
от
$606
Жилой квартал “Greenpark Bozsu”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Ташкент, Узбекистан
от
$42,620
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Gardens"
Шуробазар, Узбекистан
от
$28,145
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Показать все Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Ташкент, Узбекистан
от
$46,040
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 37–94 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Квартира 2 комнаты
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Показать все Жилой комплекс Do'stlik
Жилой комплекс Do'stlik
Ташкент, Узбекистан
от
$1,108
Количество этажей 5
Готовые квартиры в рассрочку с первым взносом от 30% остальное в рассрочку или ипотеку! 78-150-13-90 Жилой комплекс Dreamland "Do'stlik" практический готовые квартиры с кадастром выского качества, предлагет выгодные условия оплат. Звоните и зафиксируйте условия 781501390 О комплексе Жи…
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Показать все Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Жилой квартал ЖК Корасув Гавхари
Ташкент, Узбекистан
от
$900
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
ЖК Корасув Гавхари Добро пожаловать в Median Development – ваш путь к современной жизни в недвижимости высшего класса! Нового проекта ЖК Корасув Гавхари ⠀ Наши жилые дома воплощают в себе современный стиль и комфорт, необходимый для современного человека. Здесь вы найдете все, что нужно…
Застройщик
Median Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Median Development
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации