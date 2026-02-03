Жилой комплекс "Gardens"

Gardens — современный жилой комплекс комфорт-класса от застройщика Millennium House, созданный для тех, кто мечтает жить в зелёной, экологически чистой и спокойной среде, не отказываясь от удобств городской инфраструктуры. Проект сочетает современные архитектурные решения, функциональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

✨ Архитектурная концепция

Проект Gardens разработан с акцентом на гармонию с природой и современный стиль. Дома возводятся из надёжного керамического кирпича с продуманной архитектурой, которая создаёт эстетичный и долговечный облик.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Этажность: до 9 этажей

Площадь квартир: от ~38 до ~68 м²

Планировки: удобные и функциональные, подходят для семейного проживания

Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу

Проект планируется к сдаче в 2027 году (начало второго квартала)

🏡 Концепция жизни в Gardens

Проект ориентирован на комфорт и экологию:

зелёные дворы без машин и прогулочные аллеи

настоящий сад и тихая природная атмосфера

место рядом с маленькой речкой и зонами отдыха на свежем воздухе

места для спорта и активного времяпрепровождения

удобная инфраструктура рядом: школы, детские сады, магазины, клиника и остановки транспорта

🌿 Благоустройство и окружение

Territory комплекса оформляется с прицелом на спокойную и приятную жизнь:

детские и спортивные площадки

прогулочные зоны с зеленью

надземная парковка для автомобилей

удобные зоны для общения и отдыха жителей

🚗 Дополнительные преимущества

Для вашего удобства предусмотрено:

транспортная доступность к ключевым локациям

развитая социальная инфраструктура в районе

гибкие условия покупки и рассрочка от застройщика

📍 Локация

ЖК Gardens располагается в Ташкентской области, Ташкентском районе, микрoрайоне Туркистон, в спокойной зеленой зоне с удобным доступом к городу. Вблизи комплекса находятся ключевые объекты инфраструктуры, что делает проживание комфортным и удобным для всей семьи.