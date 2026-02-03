Жилой комплекс "Gardens"

Gardens — современный жилой комплекс комфорт-класса от застройщика Millennium House, созданный для тех, кто мечтает жить в зелёной, экологически чистой и спокойной среде, не отказываясь от удобств городской инфраструктуры. Проект сочетает современные архитектурные решения, функциональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.
✨ Архитектурная концепция
Проект Gardens разработан с акцентом на гармонию с природой и современный стиль. Дома возводятся из надёжного керамического кирпича с продуманной архитектурой, которая создаёт эстетичный и долговечный облик.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Этажность: до 9 этажей
Площадь квартир: от ~38 до ~68 м²
Планировки: удобные и функциональные, подходят для семейного проживания
Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу
Проект планируется к сдаче в 2027 году (начало второго квартала)
🏡 Концепция жизни в Gardens
Проект ориентирован на комфорт и экологию:
зелёные дворы без машин и прогулочные аллеи
настоящий сад и тихая природная атмосфера
место рядом с маленькой речкой и зонами отдыха на свежем воздухе
места для спорта и активного времяпрепровождения
удобная инфраструктура рядом: школы, детские сады, магазины, клиника и остановки транспорта
🌿 Благоустройство и окружение
Territory комплекса оформляется с прицелом на спокойную и приятную жизнь:
детские и спортивные площадки
прогулочные зоны с зеленью
надземная парковка для автомобилей
удобные зоны для общения и отдыха жителей
🚗 Дополнительные преимущества
Для вашего удобства предусмотрено:
транспортная доступность к ключевым локациям
развитая социальная инфраструктура в районе
гибкие условия покупки и рассрочка от застройщика
📍 Локация
ЖК Gardens располагается в Ташкентской области, Ташкентском районе, микрoрайоне Туркистон, в спокойной зеленой зоне с удобным доступом к городу. Вблизи комплекса находятся ключевые объекты инфраструктуры, что делает проживание комфортным и удобным для всей семьи.