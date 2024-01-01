О застройщике

Компания NRG была создана в 2020г. и является одним из крупнейших девелоперов на рынке недвижимости Ташкента. Компания успешно воплощает архитектурные решения в категориях Comfort, Business и Premium классах, делая ставку на качество, безопасность, комфорт, инновации и smart-технологии.

За период деятельности Компании было:

• Построено – 188 430 м2;

• Сотрудников в компании – 225;

• Количество семей проживающих в ЖК NRG – 1 650+;

• Проекты в реализации – 10, из которых 3 – комплексное освоение территории;

• Реализованных проекта – 5.

Сайт: https://www.u-nrg.uz/

Тел: 1060