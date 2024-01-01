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NRG

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, массив Буюк Ипак Йули, пересечение улиц М.Ганди и Х.Олимжона ,
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NRG
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О застройщике

Компания NRG была создана в 2020г. и является одним из крупнейших девелоперов на рынке недвижимости Ташкента. Компания успешно воплощает архитектурные решения в категориях Comfort, Business и Premium классах, делая ставку на качество, безопасность, комфорт, инновации и smart-технологии.

За период деятельности Компании было: 

• Построено – 188 430 м2;
• Сотрудников в компании – 225; 
• Количество семей проживающих в ЖК NRG – 1 650+;
• Проекты в реализации – 10, из которых 3 – комплексное освоение территории;
• Реализованных проекта – 5. 

Сайт: https://www.u-nrg.uz/
Тел: 1060

Новостройки
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Жилой комплекс Hayot
Жилой комплекс Hayot
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Hayot NRG Hayot – клубный дом в центре Ташкента. Прекрасное расположение ЖК в Юнусабадском районе, около телебашни позволяет добраться за 10-15 минут до любой ключевой точки столицы. Всего 6 этажей, 3 подъезда и 64 квартиры – вот что называется «клубным домом». Малая плотность, закрытый двор, паркинг, игровая площадка.
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NRG
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NRG
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Жилой комплекс VOHA
Жилой комплекс VOHA
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
VOHA NRG VOHA – жилой комплекс премиум-класса, станет идеальным выбором для тех, кто ищет лучшее сочетание комфортабельного жилья и изысканной атмосферы для себя и своих близких. Оазис спокойствия находится в тихом Мирзо-Улугбекском районе. Это уникальный проект с многоуровневым озеленением, каналом Карасу и собственным пирсом с японскими карпами, BBQ зона, тихая прогулочная зона вдоль побережья и амфитеатр. В распоряжении жильцов: - Финская сауна ( мужская и женская ) - Fitness зал ( мужской и женский) - Gentlemen’s club   - Все сезонная детская комната - Игровая площадка (Buglo) - Комната ожидания для водителя Полностью приватная, закрытая территория ЖК с видео-наблюдением и охраной 24/7.
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NRG
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Жилой комплекс Qorasuv
Жилой комплекс Qorasuv
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Qorasuv ЖК NRG Qorasuv находится в Мирзо-Улугбекском районе! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир все это о Qorasuv, безопасная территория и наличие парковочных мест. В комплексе 4 блока, 8 и 9 этажей, 132 квартиры. В распоряжении жильцов: Закрытый и охраняемый двор Подземный паркинг Игровая площадка Чайхана Workout зона Беседки для отдыха Амфитеатр около канала
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NRG
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Застройщик
NRG
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UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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