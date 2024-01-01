Компания NRG была создана в 2020г. и является одним из крупнейших девелоперов на рынке недвижимости Ташкента. Компания успешно воплощает архитектурные решения в категориях Comfort, Business и Premium классах, делая ставку на качество, безопасность, комфорт, инновации и smart-технологии.
За период деятельности Компании было:
• Построено – 188 430 м2;
• Сотрудников в компании – 225;
• Количество семей проживающих в ЖК NRG – 1 650+;
• Проекты в реализации – 10, из которых 3 – комплексное освоение территории;
• Реализованных проекта – 5.
Сайт: https://www.u-nrg.uz/
Тел: 1060