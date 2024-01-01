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MAROKAND`S SKY

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani SAYRAM 4-TOR KO`CHASI, 92-UY
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MAROKAND`S SKY
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Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Жилой комплекс ЖК «Brooklyn»
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MAROKAND`S SKY
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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