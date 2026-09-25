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Коммерческая недвижимость в Самаркандской области, Узбекистан

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Самарканд
41
42 объекта найдено
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК. в Булунгур, Узбекистан
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК.
Булунгур, Узбекистан
Количество этажей 3
Участок на трассе М-39 в Булунгуре. Высокая проходимость, удобный подъезд, прямая видимость …
$150
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 3 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Этаж 3/3
$1,15 млн
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 380 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 380 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается Гостиница 4х этажная Вдоль дороги Площадь 380м2 Номеров 5 На 20 посет…
$360 000
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Агентство
SAM ESTATE
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BPNBPN
Участок с отелем в центре города (16 соток) в Самарканд, Узбекистан
Участок с отелем в центре города (16 соток)
Самарканд, Узбекистан
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Продается земельный участок с гостиничным комплексом в центре города. Этот участок официа…
$4,75 млн
НДС
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 75 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
$150 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 10 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 10 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
$210 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 712 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 712 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 712 м²
Этаж 2/2
$500 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Продаётся ресторан в Самарканд, Узбекистан
Продаётся ресторан
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Продаётся ресторан с оборудованием имеется парковка
$130
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 8 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 8 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 8 000 м²
Этаж 1/1
$355 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 10 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 10 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/3
$550 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 5 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
$200 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Инвестиционная в Самарканд, Узбекистан
Инвестиционная
Самарканд, Узбекистан
ЖК Brilliant city (shopping centers) Добро пожаловать в «Brilliant City (shopping centers…
Цена по запросу
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Застройщик
ООО "АЗИЯ МАКОН СИТИ"
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Русский
Коммерческое помещение 20 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Этаж 1/1
$200 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Производство 15 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Производство 15 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 15 000 м²
Этаж 1/1
$45 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
$150 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 6 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
$250 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
$220 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 100 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
$100 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду в Самарканд, Узбекистан
ВдольДороги с готовыми Бизнесами Помещение Продаётся в Центре Города,св Аренду
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
ВДОЛЬ 4-главных дорог с Готовыми Бизнесами Помещение  в Центре Города на перекрёстке Поворот…
$22 000
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Агентство
GRANIT REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 4 100 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 4 100 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 4 100 м²
Этаж 1/2
$1,20 млн
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 600 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/1
$250 000
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ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 30 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 30 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/1
$100 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Русский
Коммерческое помещение 30 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 30 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/1
$300 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
$180 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 20 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Этаж 2/2
$350 000
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ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/1
$200 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 750 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 750 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 750 м²
Этаж 1/3
$300 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 75 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 75 000 м²
Этаж 1/1
$750 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 750 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 750 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
$555 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Самарканд, Узбекистан
Коммерческое помещение 10 000 м²
Самарканд, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
$450 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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