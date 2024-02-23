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Коммерческая недвижимость в Бухаре, Узбекистан

1 объект найдено
Хостел , в Бухара, Узбекистан
Хостел ,
Бухара, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Хостел сотилади 2кават +мансард Обш 40 кишига жой бор  2та кухня 2та зал ,гараж холоди…
2,13 млрд сум
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