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Коммерческая недвижимость в Бухарской области, Узбекистан

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Алатский район
5
Бухара
4
11 объектов найдено
Коммерческое помещение 90 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 90 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: #Мирабадский район Ориентир: улица Моштабиб…
$239 799
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Коммерческое помещение 155 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 155 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 155 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир : Улица …
$279 765
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Коммерческое помещение 125 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 125 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 125 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район О…
$154 870
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Коммерческое помещение 153 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 153 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 153 м²
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирабадский район Ориентир: улица…
$649 455
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ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды в Бухара, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды
Бухара, Узбекистан
Число комнат 53
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 4
Новая Гостиница «Эмир» 4 звезды 2700м2 ,53 номера ресторан на 100 посадочных мест,  гостиниц…
$1 200
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 150 м² в Алатский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Алатский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$60 000
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Частный продавец
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Коммерческая недвижимость в центре города в Бухара, Узбекистан
Коммерческая недвижимость в центре города
Бухара, Узбекистан
Площадь 2 690 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже универсальное коммерческое здание, которое может стать отличной инвес…
$2,00 млн
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Частный продавец
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Продаётся офис 100м2 Ор-р Исмоил Гулрух в Бухара, Узбекистан
Продаётся офис 100м2 Ор-р Исмоил Гулрух
Бухара, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
❗️ПРОДАЕТСЯ ОФИС❗️ ⭕️Площадь :  (50м2)   +  подвал(50м2) ⭕️Расположение  :  В городе Б…
Цена по запросу
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Globus
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Русский
Хостел , в Бухара, Узбекистан
Хостел ,
Бухара, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Хостел сотилади 2кават +мансард Обш 40 кишига жой бор  2та кухня 2та зал ,гараж холоди…
$170 000
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Частный продавец
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Готовый бизнес 400 м² в Хукуматабад, Узбекистан
Готовый бизнес 400 м²
Хукуматабад, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
$75 000
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Коммерческое помещение 5 112 м² в Джандарский район, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 112 м²
Джандарский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 5 112 м²
Количество этажей 1
$40 000
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Частный продавец
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