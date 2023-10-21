Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бухарская область
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Бухарская область, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Келес, Узбекистан
Коммерческая
Келес, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
ПРОДАЕТСЯ квартира под нежилое Адрес: Алмазарский район Корасарой , ориентир Роддом Колич…
1,84 млрд сум
Коммерческая в Уртааул, Узбекистан
Коммерческая
Уртааул, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
ПРОДАЁТСЯ #0110 Отдельно стоящее здания Расположение:Зангиата Ориентир:Солнечный от поста …
2,32 млрд сум
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 50
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  БИЗНЕС-ЦЕНТР / Здание на Абдулла Каххара/Заводская (Яккасарайский ра…
31,81 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
О комплексе Экономический комплекс Общая площадь участка 0,95 га о проекте Nuraf…
Цена по запросу
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Прокуратуры Ташкентской области   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
СРОЧНО продается готовый шикарный офис😍 ▪️Район: Яшнабадский  ▪️Ориентир: бывший кинотеатр…
3,92 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Университет Нурафшона Общая площадь участка 3,5 га Общая площадь участка 2 га …
Цена по запросу
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 540 м²
Продаёт нежилое здание под любой бизнес с евро ремонтом. 4 этажа общая площадь 540 м² Адрес:…
7,93 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на ЦУМ Ц-7 ор-р: магазин Смарт  (Мирабадский район) Этаж: 1 Обща…
3,06 млрд сум
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
17,21 млн сум
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ﻿▪️Количество комнат: 5 ﻿▪️ Этаж: 1 ﻿▪️ Этажность : 9 …
3,06 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 354 м²
Этаж 8
Первоклассное предложение! Яккасарайский р-н., ор-р Magic City Продается коммерческое помещ…
34,80 млрд сум