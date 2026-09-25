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Коммерческая недвижимость в Кашкадарьинской области, Узбекистан

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Миришкорский район
7
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 110 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 110 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Вдоль дороги Адрес: Мирабадский район Ориентир: Цум, Та…
$440 000
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 297 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 297 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 297 м²
Продаётся просторное нежилое помещение на первой линии в стратегически важной части Мирабадс…
$999 707
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 910 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 910 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 910 м²
Мирабадский район Ул. Нукусская Нежилое помещение Площадь-910 м2 1й этаж-580 м2 Цоколь-3…
$1,65 млн
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TRILLION ESTATE
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BPNBPN
Коммерческое помещение 550 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 550 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 550 м²
Мирабадский район Ул. Нукусская Новостройка Нежилое помещение Этаж-1 Площадь-550 кв.м С…
$2,00 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 90 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 90 м²
Срочно продаётся Нежилое помещение Мирабадский район Первушка / Жк "Infinity" Вторая линия …
$230 000
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 913 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 913 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 913 м²
Продаётся помещение! Мирабадский район Нукусская улица Ориентир: Посольство России Общая …
$2,00 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 72 м² в Мирабад, Узбекистан
Коммерческое помещение 72 м²
Мирабад, Узбекистан
Площадь 72 м²
Срочно продаётся собственное нежилое помещение в развитом и оживлённом Мирабадском районе, н…
$137 960
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TRILLION ESTATE
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