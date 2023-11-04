Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ферганская область
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Ферганская область, Узбекистан

Коканд
1
Фергана
1
2 объекта найдено
Инвестиционная в Коканд, Узбекистан
Инвестиционная
Коканд, Узбекистан
Количество этажей 4
БИЗНЕС ЦЕНТР  "GOLD CENTER"   От застройщика “DREAM HOUSE KOKAND”. GOLD Center - зд…
Цена по запросу
Инвестиционная в Фергана, Узбекистан
Инвестиционная
Фергана, Узбекистан
Современный, грамотно спроектированный бизнес-центр  "Fayz plaza"  Расположен в оживленной …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Ферганская область

инвестиционная недвижимость