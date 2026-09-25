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Квартиры в Бухаре, Узбекистан

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53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Продается 2х комнатная квартира частично с вещами.можно на вторичный кредит
Цена по запросу
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Агентство
Lider
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Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 5/8
Ассалому алейкум Вокзал Медиа парк ён томонидаги 8 этажли гиштли домнинг 5-каватидаги, 2 хо…
$67 900
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Агентство
Vector Estate
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Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Цена по запросу
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Агентство
Lider
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English, Русский, Oʻzbekcha
BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена в современном доме (1992 года постройки) на последнем этаже, в подъезде…
$49 064
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Частный продавец
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/8
Продаётся 2-комнатная квартира в самом центре города! 🏙️ 📍 Расположение: Квартира находи…
$70 000
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Частный продавец
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Русский
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/6
$19 926
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/3
3 хонали квартира янги домга 3 чи каватда  3 каватли дом йулни ёкасида турист маршрут апарт…
$60 000
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Частный продавец
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Русский
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Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/7
«1-комнатная квартира в жилом комплексе "ЕВРОПА" от "Family Park"!» Дома Family Park - эт…
$32 636
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Цена по запросу
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Агентство
Lider
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English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/6
"Family Park" курилиш компанияси сизга хонадон сотиб олишингиз учун ажойиб имкониятни таклиф…
$17 705
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/6
$23 534
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 5/6
"Family Park" дан навбатдаги янги турар-жой мажмуасида 2 хонали хонадон сотилади. Бухоро …
$349,77 млн
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 7/8
Продаётся квартира в новомтройке в центре Бухары, дом сдан в 2024 году. Все документы имеютс…
$35 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/4
Шикарная 3х комнатная квартира в центре города. Продаётся просторная квартира. Компактная к…
$51 071
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/6
$24 272
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
2х комнатная квартира в новостройке! Качественно Доступно Комфортабельно Успейте куп…
$32 708
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2-комнатная квартира в 5 микрорайоне! Отличное расположение — 5 микрорайон, 2 э…
$36 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5/6
"Family Park" дан навбатдаги турар-жой мажмуасидан хонадон эгаси бўлишга улгуринг. Янги к…
$24 262
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 6/6
Ажойиб таклиф!!!  "Family Park"  дан навбатдаги янги турар-жой биноси қурилиши бошланди. …
$24 098
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/6
$26 721
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/6
"Family Park" дан янги турар-жой биносидан хонадонга эгалик қилинг. 6 каватли бинонинг 5-…
$25 902
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/6
"Family Park"дан навбатдаги турар-жой мажмуасидан чегирмали нархларда хонадон харид қилинг! …
$23 525
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 6/6
"Family Park" шахарнинг қулай инфротузилмасига эга мавзеда жойлашган турар-жой мажмуасидан х…
$23 534
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/6
Успейте купить комфортную 2х ком квартиру в центре города. Рассрочка на 2 года без % Б…
$30 996
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Квартира 3 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в Бухаре в кирпичном двухэтажном доме, район Старый аэропорт (ул. Ширбуди…
$32 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/6
Бухоро шахрида курилаётган янги турар-жой мажмуасинг 5-каватида жойлашган 2 хонали  хонадон…
$20 738
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 6/6
"Family Park" дан ажойиб таклиф!!! Бухоро шахар Мустакиллик кучасида жойлашган янги турар…
$161,02 млн
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 1 комната в Бухара, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бухара, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
Успейте купить комфортную 1х ком квартиру. Очень удобная квартира для молодой семьи, чтобы …
$20 746
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 6/7
Янги турар-жой мажмуасида 2 хонали хонадон сотилади. Сифат ва хашаматни хохловчилар учун …
$22 000
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский
Квартира 2 комнаты в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/6
Family park предлагает эксклюзивные квартиры для вашей семьи! Приобретая квартиру, Вы пол…
$27 541
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
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Русский

Параметры недвижимости в Бухаре, Узбекистан

с садом
Недорогая
Элитная

Часто задаваемые вопросы о квартирах в Бухаре

Сколько в среднем стоит квадратный метр в Бухаре?

Цена квартиры в Бухаре варьируется в зависимости от района и состояния жилья. Но в среднем стоимость за квадратный метр составляет около 900-1200 долларов США. В новых жилых комплексах и престижных районах цена может быть выше. А в старом жилом фонде — ниже.

Почему стоит купить квартиру в Бухаре?

Главные плюсы покупки недвижимости в Бухаре — это уникальное историческое окружение. А еще выгодная цена по сравнению с другими городами Узбекистана. И конечно же растущий туристический спрос. Последний делает квартиру привлекательным вариантом для сдачи в аренду. Кроме того, город имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение.

В каких районах Бухары чаще любят покупать квартиры и почему?

Покупатели чаще выбирают районы Тахти-Сангин, Шахристан и центр города. А все благодаря их удобному расположению, близости к культурным достопримечательностям и развитой инфраструктуре. В этих районах меньше пробок. А также хорошие школы и торговые центры. Это делает их привлекательными для семей.