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Квартиры в Бухара, Узбекистан
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201 объект найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Olotxona, Узбекистан
3
1
75 м²
3/7
Срочно продается 3-комнатная квартира на 3-этаже в 7-мкрн со всеми удобствами. Продается со …
531,04 млн сум
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Языки общения: Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
2
80 м²
2/7
Срочно Продается 2х(80м2) Квартира на 2 этаже С лифтом Ор-р:Крытый рынок Ремонт:Евроремонт Ц…
580,44 млн сум
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Языки общения: Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
2
75 м²
1/7
Срочно Продается Квартира 2Х (75м2) на 1 этаже Ор-р: 6Микр (Чинор мол) Ремонт: Евроремонт Ц…
469,29 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
2
52 м²
3/4
Срочно Продается 2х(52м2) Квартира на 3 этаже Ор-р; Горгаз Ремонт: Хороший Цена:28 700 $ Те…
354,44 млн сум
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Lider
Языки общения: Русский
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
2
60 м²
7/9
Срочно Продается 2х (60м2) Квартира на 7 этаже С лифтом Ор-р: Крытый рынок Ремонт: Евроремон…
456,94 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
2
60 м²
1/5
Срочно Продается 2х(60м2) Квартира на 1 этаже Под ключ Ор-р: 6Микр Ремонт:Евроремонт Цена: 3…
426,06 млн сум
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Квартира 1 комната с балконом
Бухара, Узбекистан
1
56 м²
3/4
Срочно Продается 2Х (56м2) Квартира на 3 этаже Ор-р; Шарк1 Ремонт: Средний Цена: 37 800$…
466,82 млн сум
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
2
86 м²
2/2
Срочно Продается 3Х (86м2) Квартира Ор-р: Трикотаж (Гунгхона) Ремонт: Евроремонт Цена: 35 0…
432,24 млн сум
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Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Бухара, Узбекистан
4
150 м²
1/5
Срочно Продается 4Х(75+75м2) Квартира Дублекс подвал высота 2,90 . 3 та комната ,холл и гар…
949,69 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
3
55 м²
1/4
Срочно Продается 1х (55м2) Квартира на 1 этаже Ор-р: 6микр (орзу) Ремонт: Евроремонт Цена: …
323,56 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Бухара, Узбекистан
3
75 м²
4/5
Срочно Продается 3х Квартира на 4 этаже Ор-р: Маслозавод Ремонт: Евроремонт Цена: 49 000 $ …
605,14 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
2
65 м²
5/5
Срочно Продается 2х (65м2) Квартира на 5 этаже Ор-р:5Микр (Сомий) Ремонт: Евроремонт Цена:…
492,75 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
2
55 м²
5/5
Срочно продается 2х квартира на 5 этаже 5 этажном доме (55м2) Ремонт:Предчистовая отделка Ц…
282,81 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
3
43 м²
5/5
Срочно Продается 1Х (43м2) Квартира на 5 этаже полностью укомплектованно Ор-р: 5Микр(Орбита)…
282,81 млн сум
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Квартира 5 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
5
44 м²
5/5
Срочно Продается 1х (45м2)Квартира на 5 этаже Ор-р: 5Микр (Орбита) Ремонт: Евроремонт Цена…
308,74 млн сум
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Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
4
93 м²
4/4
Срочно Продается 4Х(93м2) Квартира на 4 этаже Утипленная Ор-р: Шарк1 Ремонт: Евроремонт …
537,21 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бухара, Узбекистан
2
64 м²
1/5
Срочно Продается 2х Квартира на 1 этаже +балкон ,огород Ор-р: Шарк1 (Гастроном) РемонТ6 Хоро…
389,02 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
2
70 м²
3/4
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА Кол-во комнат: 3х (70м2) Этаж квартиры: 3 Этажность дома: 4 Расположен…
418,65 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
3
86 м²
3/5
Срочно Продается 3х (86м2) Квартира на 3 этаже +балкон(6м2) Ор-р: 6Микр Ремонт: Евроремонт …
475,46 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
2
58 м²
3/5
Срочно Продается 2х (58м2) Квартира на 3 этаже + балкон Ор-р: 5Микр (сомий) Ремонт: средний…
419,89 млн сум
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Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
1
45 м²
5/5
Срочно Продается 1х (45м2) Квартира на 5 этаже Ор-р: Шарк1 Ремонт: Евроремонт Цена: 22 000 …
271,69 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
2
62 м²
5/7
Срочно Продается 2х(62м2)Квартира на 5 этаже С лифтом Ор-р: Чинормалл Ремонт: Коробка Цена:…
333,44 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом
Бухара, Узбекистан
3
76 м²
3/4
Срочно Продается 3Х (76м2) Квартира на 3 этаже Ор-р: Конечка Ремонт: Хороший ИККИЛАМЧИ Цена…
376,67 млн сум
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
1
70 м²
2/5
Срочно Продается 2х (70м2) Квартира 2 этаже Ор-р: Нурафшон Ремонт: Евроремонт Цена: 32 500 $…
401,37 млн сум
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бухара, Узбекистан
3
115 м²
2/3
Срочно Продается 3Х(115м2) Квартира на 2 этаже со всеми вещами (6м балкон ) (есть возможност…
679,23 млн сум
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Квартира 3 комнаты
Бухара, Узбекистан
3
97 м²
3/8
Срочно Продается 3Х (97м2) Квартира на 3 этаже с лифтом Ор-р: Крытый перекресток Ремонт: …
640,95 млн сум
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Бухара, Узбекистан
2
60 м²
4/4
Срочно Продается 2х (60м2) Квартира на 4 этаже Ор-р: Чевар Ремонт: Евроремонт Цена: 30 000…
370,49 млн сум
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Квартира 1 комната с балконом
Бухара, Узбекистан
1
48 м²
4/5
Срочно Продается 1х (48м2) Квартира на 4 этаже ор-р: Горгаз Ремонт: Средний Цена: 25 700 $ …
317,39 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Бухара, Узбекистан
2
64 м²
1/5
Срочно Продается 2х Квартира на 1 этаже +Подвал Ор-р:5Микр Ремонт: Средний Цена: 36 800 $ …
454,47 млн сум
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Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
2
56 м²
1/5
Срочно Продается 2Х (56м2) Квартира Ферганский Дом Имеется огород Ор-р: Гулливер (34-школа) …
381,61 млн сум
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Параметры недвижимости в Бухара, Узбекистан
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