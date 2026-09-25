Цена квартиры в Бухаре варьируется в зависимости от района и состояния жилья. Но в среднем стоимость за квадратный метр составляет около 900-1200 долларов США. В новых жилых комплексах и престижных районах цена может быть выше. А в старом жилом фонде — ниже.
Главные плюсы покупки недвижимости в Бухаре — это уникальное историческое окружение. А еще выгодная цена по сравнению с другими городами Узбекистана. И конечно же растущий туристический спрос. Последний делает квартиру привлекательным вариантом для сдачи в аренду. Кроме того, город имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение.
Покупатели чаще выбирают районы Тахти-Сангин, Шахристан и центр города. А все благодаря их удобному расположению, близости к культурным достопримечательностям и развитой инфраструктуре. В этих районах меньше пробок. А также хорошие школы и торговые центры. Это делает их привлекательными для семей.