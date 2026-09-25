Покупатели чаще выбирают районы Тахти-Сангин, Шахристан и центр города. А все благодаря их удобному расположению, близости к культурным достопримечательностям и развитой инфраструктуре. В этих районах меньше пробок. А также хорошие школы и торговые центры. Это делает их привлекательными для семей.