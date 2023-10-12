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23 объекта найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
2
112 м²
7/8
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
2
167 м²
4/8
Новостройка !!! Бунедкор проспект метро Мирзо Улугбек Чиланзар 6 й квартал на против парк…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
9/10
Яккасарай ул.Кичик бешегоч пересечение с ул.Нукус не далеко от быв. ГАИ Глинка,Российское по…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
89 м²
3/10
Яккасарай ул.Кичик бешегоч пересечение с ул.Нукус не далеко от быв. ГАИ Глинка,Российское по…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
75 м²
7/10
Чиланзарский р-н ул.Сеулская (Байналминал) не далеко от ,куруг Ак-Тепа Продаётся: Новостр…
916,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
2
80 м²
7/8
Новостройка ЖК "Пойтахт Гавхари"!!! Абдуллы Каххара ул. на против Алайского рынка,не дале…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
1
58 м²
8/10
Новостройка ЖК "Дархан Авеню"!!! Асака ул.пересечение с ул. 2 я Паркентская,на против мах…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
2
93 м²
8/10
Новостройка ЖК "Дархан Авеню"!!! Асака ул.пересечение с ул. 2 я Паркентская,на против мах…
1,89 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
92 м²
3/6
3/3/6 Tashkent city, новостройка, ЖК Boulevard Residence, 92 кв., 2 санузла, прачечная, гард…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
67 м²
8/10
2в3/8/10 Нукусская (Госпитальный), новостройка, ЖК Mirabad City, 67 кв., авторский дизайн, м…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
125 м²
5/8
Продается квартира / Новостройка ЖК: Парисен Ор-р: мост Мукимий Комнат-4 Этаж-5 Этаж…
3,42 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
63 м²
8/10
2/8/10 Дархан, новостройка, ЖК Darhan Avenue, 63 кв., евроремонт, мебель, техника, цена 160.000
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
1
70 м²
11/12
2/11/12 Мирабадский район, новостройка, ЖК NRG Oybek, 70 кв., балкон, авторский ремонт, мебе…
2,84 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
111 м²
4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка" Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
111 м²
4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка" Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
111 м²
4/5
Адрес Авиасозлар Карасув 1/1 ориентир "Корзинка" Контактные данные (Телефон) …
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
72 м²
6/7
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: "Boulevard" Застройщик: Dream City Devel…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
2
100 м²
22/25
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Абдулла Кадырий - Кары Ниязова ЖК: "Akay City" Застройщик: “…
2,63 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
1
84 м²
6/8
Район: #Яшнабад Улица: Паркентская ЖК: “Meridian” Застройщик: Meridian Construction Клас…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
97 м²
6/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Паркентская ЖК: "Oqsaroy Residence" Застройщик: Urban Stroy …
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на горы
Ташкент, Узбекистан
2
1
74 м²
5/13
Район: #Яшнабад Улица: Слонима ЖК: "Yashnobod Residental Complex" Застройщик: Modern Stro…
770,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
2
130 м²
9/10
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Аккурган ЖК: "London” Застройщик: Diamond Castle Класс: Биз…
4,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
50 м²
3/8
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Зиелилар ЖК: “Tiara Residence” Застройщик: Alliance Business…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
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