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Квартиры в Намангане, Узбекистан

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Давлатабадский район
6
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7/10
Продается или сдается современная 3 комнатная квартира 📍 Локация: Efsane, Dom 5 📐 Площ…
$70 000
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Квартира 3 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/4
продам 3х комнатную, 72м²  в Намангане, в отличной локации. 6 микр. 13 дом  - ориен…
$32 000
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Квартира 3 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
👉2 хона нархида 3 хона ремонтли🤨 📮 Наманган Ш.1 Микрорайонда Жойлашган 3 Хонали Квартир…
$30 000
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
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BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/5
🏢 # # Новый совет квартира на продажу 🏬 4-Ether 5-этаж 🚪 Комната 4 Новый тип 🛠 Установк…
$42 000
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
🏢 # # Новый совет квартира на продажу 🏬 3-Эфир 4-Navicated 🚪 Комната 2 57 кВ 🛠 Установк…
$32 500
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
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Квартира 1 комната в Наманган, Узбекистан
Квартира 1 комната
Наманган, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
🏢 🏢 Квартира на продажу! 🏬1-layout | 1 комната 🛠 Ремонт отличный 🛋 Некоторое оборудован…
$17 300
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
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Квартира 2 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Наманган, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 4/4
xamma jixozlari qoladi yana kelishadigan joyyi bor
$42 000
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Намангане, Узбекистан

Недорогая
Элитная