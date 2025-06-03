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Квартиры в Сырдарьинская область, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Навруз, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Навруз, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
$45,000
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Агентство
Ibrohim Real Estate
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Сырдарьинская область, Узбекистан

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