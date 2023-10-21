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313 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
47 м²
9/9
Реклама 3029 Адрес: Шаумяна Ориентир: Рустам шурбо Тип жилья: Вторичка Тип строение: Кир…
299,76 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
30 м²
1/4
Продаётся 1-комнатная квартира на 1-этаже в 4-этажном доме площадью 30 кв.м. Расположена в П…
348,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Самарканд, Узбекистан
3
82 м²
2/6
Реклама 3014 Адрес: Сатеппо Ориентир: 55 школа Тип жилья: Новостройка Тип строение: Кирп…
819,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
56 м²
2/8
Срочно! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира с евроремонтом на 2-этаже в 8-…
685,16 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
75 м²
3/4
Реклама 3016 Адрес: Вокзал Ориентир: УзГазОил Тип жилья: Вторичка- 77-серия Тип строение…
697,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
66 м²
5/6
В Новостройке Продаётся 2x-комнатная квартира на 5-этаже в 6-этажном доме. Площадь квартиры …
556,69 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Самарканд, Узбекистан
3
90 м²
2/6
Реклама №2407 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/Lider_agentstvo В элитном новостройке продаётс…
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
50 м²
5/6
Продаётся 2-комнатная квартира в Новостройке на 5 этаже в 6 этажном доме площадью 50 кВ.м. Р…
489,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Самарканд, Узбекистан
2
65 м²
4/5
Реклама 3024 Адрес: ул.Озод шарк Ориентир: Обл.больница Тип жилья: Новостройка Тип строен…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
96 м²
4/6
Спешите! Продаётся 3х-комнатная квартира на 4-этаже в 6-этажном доме площадью 96 кВ.м, распо…
978,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
80 м²
3/5
Реклама 3028 Адрес: Мархабо Ориентир: Лаваш центр Тип жилья: Вторичка Тип строение: Кирп…
697,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
48 м²
1/5
Спешите! Продаётся 2х-комнатная квартира Вторичка переделанная в 3-комнатную на 1-этаже в 5-…
575,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
93 м²
4/7
Реклама 3031 Адрес: ул.Гагарина Ориентир: 11 поликлиника Тип жилья: Новостройка- Коробка …
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
81 м²
5/7
Заходи и живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 3x-комнатная квартира с авторским п…
911,51 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Самарканд, Узбекистан
3
103 м²
2/5
Реклама №1962 Присоединяйтесь к нам!!! В элитном новостройке продаётся 3х комнатная кварти…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Самарканд, Узбекистан
3
60 м²
9/9
Реклама № 2620 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира 60 кв/м на 9 этаже 9 …
550,58 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
1
50 м²
1/5
Продаётся 1-комнатная квартира Вторичка на 1-этаже в 5-этажном доме площадью 50 кв.м. Распол…
367,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
4
140 м²
3/8
Заходи и живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 4x-комнатная квартира с евроремонто…
1,90 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
4
91 м²
4/6
Заходи и живи! Продаётся шикарная 4х-комнатная квартира с авторским проектом на 4-этаже …
1,05 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
90 м²
4/5
Спешите! В элитной Новостройке продаётся 3 комнатная квартира на 4-этаже в 5-этажном доме, п…
917,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
50 м²
1/6
Заходи и Живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 3x-комнатная квартира студийная на …
599,52 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
103 м²
5/8
Заходи и живи! В элитной Новостройке продаётся 3х-комнатная квартира с мебелью и бытовой …
1,41 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
50 м²
2/5
Продаётся 2-комнатная квартира Вторичка переделанная в 3-комнатную на 2-этаже в 5-этажном ки…
617,87 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
54 м²
2/8
Заходи и Живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира с авторским п…
721,87 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
86 м²
3/8
Заходи и Живи! В элитной Новостройке продаётся 3-комнатная квартира с мебелью на 3-этаже …
966,57 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
108 м²
5/6
Заходи и Живи! В элитной Новостройке продаётся 3-комнатная квартира на 5-этаже в 6-этажн…
838,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
65 м²
4/5
Заходи и Живи! Спешите! В Новостройке продаётся 2-комнатная квартира на 4-этаже с авторским…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
50 м²
2/9
Заходи и живи! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира студийная с авторски…
593,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
3
67 м²
4/5
Заходи и Живи! Спешите! В Новостройке продаётся 3-комнатная квартира студийная на 4-этаже …
819,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Самарканд, Узбекистан
2
50 м²
4/6
Заходи и Живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира с евроремонто…
550,58 млн сум
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Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан
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