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Квартиры в Самарканде, Узбекистан

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многоуровневые квартиры
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221 объект найдено
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
UP UP
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
1-комнатная квартира с евроремонтом в кирпичном доме | Самарканд, район Гагарина Предлага…
$45 500
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продаётся  1 комнатная квартира с хорошем ремонтом в хорошем районе города кирпичном доме . …
$42 500
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с отличным ремонтом . Кол.ком:…
$44 000
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SAM ESTATE
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/7
Заходи и Живи🔥 3х комнатная квартира в Новостройке с Лифтом ( Согдиана,   ориентир мед .колл…
$87 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 7/15
Продается квартира в элитной новостройке. HAVAS PREMIUM  Первые 4 этажа торговый центр, в…
$92 000
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Срочно продается 1 комнатная квартира 1 этаж 4 этажныц дом Еаро ремонт Ориентир ул.Гаг…
$45 500
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Агентство
SAM ESTATE
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира переделана на 2х комнатную квартиру в престижном районе гор…
$44 500
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Агентство
SAM ESTATE
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с евро ремонтом . Кол.ком: 1 …
$42 000
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Агентство
SAM ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 4/9
Реклама № 1924 4х комнатная на 4 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
$120 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Предлагаем квартиру в центре Самарканда 50 кв м. Рядом вокзал, богатая инфраструктура, школы…
$29 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Реклама №2515 Продаётся 2 комнатная квартира переделено 3х комнатная на 3 этаже 4 этажно…
$39 500
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Лидер
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
Реклама №2233 В элитной новостройке продаётся 4х комнатная квартира 101кв/м на 4 этаже 6 э…
$80 000
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Агентство
Лидер
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Реклама № 2818 Продаётся 2х комнатная квартира на 4 этаже 4 этажного дома. Имеется 6ти ме…
$34 500
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Агентство
Лидер
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/6
-936 Срочно Продаётся: Квартира !!! ✅ Комнаты: 2 ✅ Этаж:5 ✅ Этажность:6 ✅ Площадь:69 КВ…
$41 000
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 3/4
Заходи и Живи! Срочно!В элитной Новостройке продаётся светлая и уютная 4-комнатная квартира…
$94 500
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Samarqand real estate Amir
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/10
Реклама № 1802 3х комнатная на 5 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
$83 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Спешите! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира с евроремонтом на 4-этаже в 8…
$55 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Реклама 2980 Адрес: Сатеппо Ориентир: 3 - бочки Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панельн…
$40 000
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Реклама №2261 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/Lider_agentstvo Продаётся 2х комнатная квартир…
$42 000
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 3/6
Продаю 3 комнатную квартиру, расположенную на 3 этаже в 5 этажной новостройке, общей площадь…
$88 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Реклама № 2882 В элитном новостройке продаётся 3х комнатная квартира (Коробка) 130 кв/м …
$78 000
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Агентство
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Заходи и Живи! Спешите! В Новостройке продаётся 2-комнатная квартира на 4-этаже с авторским…
$65 000
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Samarqand real estate Amir
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/8
Заходи и живи! Спешите! В элитной Новостройке продаётся 4x-комнатная квартира с евроремонто…
$155 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Реклама № 2887 В элитной новостройке продаётся 3х комнатная квартира 85 кв/м на 1 этаже 5…
$88 000
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
Заходи и Живи! В элитной Новостройке продаётся 3-комнатная квартира на 5-этаже в 6-этажн…
$68 500
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Samarqand real estate Amir
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 4/6
Реклама 2931 Адрес: Фрунзе Ориентир: Хамкор банк Тип жилья: Новостройка Тип строение: Кирп…
$59 800
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 4/8
Реклама 3000 Адрес: Самкоч Ориентир: рестаран Жасмин Тип жилья: Новостройка Тип строение:…
$110 000
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/12
Реклама № 1823 3х комнатная на 6 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
$63 000
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/6
2х комнатная на 2 этаже Агентство Недвижимости Real Estate Parviz Телеграм канал https:/…
$69 000
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/7
Реклама 2977 Адрес: ул.Рудакий Ориентир: Гамма медь Тип жилья: Новостройка- Коробка Тип с…
$600
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Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

с видом на горы
Недорогая
Элитная