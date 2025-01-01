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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

Коммерческое помещение Удалить
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177 объектов найдено
Офис 465 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 465 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 465 м²
Этаж 7/7
Помещение площадью 465 м² в новом бизнес-центре класса “А”. Характеристика Помещения: - Пано…
298,381 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
155,677 сум
в месяц
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Агентство
Well Tower
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Коммерческое помещение 62 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 62 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Юнус Абадский р н Ц -6 ( ор р рест " Диер ") Сдается в аренду коммерческое помещение под к…
25,95 млн сум
в месяц
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Сдается в аренду коммерческие помещение в Ташкент, Узбекистан
Сдается в аренду коммерческие помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческие помещение,  супермаркет. Юнусабад 8-квартал, ул. Нурмакон (Со…
Цена по запросу
в месяц
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Частный продавец
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 53 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 53 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
19,46 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 215 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 215 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 215 м²
Этаж 6
Аренда офис класса А в Trilliant Описание: - Адрес: Юнусабадский район, Амир Темур Авеню…
518,923 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офис 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
19,46 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Офис 215 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 215 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 215 м²
Этаж 6/17
Аренда офис класса А в Trilliant Описание: - Адрес: Юнусабадский район, Амир Темур Авеню…
518,923 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 123 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 123 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 123 м²
Этаж 1/4
СРОЧНО АРЕНДА В ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Алайский Goethe Institut Ц-2 Вторая линия, вн…
28,54 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Офис 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Сдаю помещение под еврокоттеджом. Площадь: 240 м2 Каждый этаж: 60 м2 Вход отдельный с улицы…
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
Языки общения
Русский
Офис 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 11/17
CДАЮТСЯ ОФИСЫ Бизнес Центр Класса А+ Проект “Trilliant” ПРИМЕЧАНИЕ: ОФИС ПРЕДСТАВИТЕЛЬС…
48,00 млн сум
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 292 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 292 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
ЖК "Мухтахшам" Минор метро ул.Нийезбек Йули пересечение с проспектом амир Темур недалеко …
Цена по запросу
в месяц
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GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Офис 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
583,788 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 2 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/6
Адрес: Юнусабадский район, ул. Амир Темур Ориентир: метро Шахристан Общая площадь: 2 000 м…
220,542 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 5 034 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 034 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 034 м²
Количество этажей 5
Сдается в аренду помещение Адрес: Юнусабадский район, ул. Малая кольцевая Ориентир: Бадам…
324,327 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 3
Адрес: Юнусабадский р-н, Гвардейский Площадь: 3200 мкв Этажность: 3+подвал Кол-во комнат:…
103,785 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 552 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 552 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 552 м²
Этаж 3/3
Сдаётся в аренду нежилое помещения в юнусабаде 16кв_л 3 этажа , 1,2 этаж, 13 комнат можно …
129,731 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Склад 526 м² в Ташкент, Узбекистан
Склад 526 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 526 м²
Этаж 1/2
К продаже представляется коммерческая недвижимость. Складские помещения с готовыми арендатор…
2,59 млрд сум
в месяц
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Jasur Rieltor Estate
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Русский
Коммерческое помещение 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
259,461 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Этаж 2/10
АРЕНДА в НОВОСТРОЙКЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ — ПОД ОФИС — УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР — РЕСТОРАН / БАНК …
54,49 млн сум
в месяц
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Агентство
Vip House
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Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Аренда нежилое помещение Юнусабадский район ЖК Мухташам Площадь: 200м2 Этаж: 1 Состояние:…
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Сдаётся коммерческий помещение 250 квадратных метров. Юнусабадский район, рабочий городок. О…
129,731 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
259,461 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
64,87 млн сум
в месяц
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Агентство
Well Tower
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English, Русский, Español, Français, Italiano, Türkçe, Oʻzbekcha
Офис Бадамзар | 5-я стоматологическая | 38 м², 45 м², 48 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис Бадамзар | 5-я стоматологическая | 38 м², 45 м², 48 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 18
Площадь 50 м²
Количество этажей 9
Сдаются офисы в Юнусабадском районе, Бадамзаре, ориентир: 5-я стоматологическая клиника, МКА…
155,677 сум
в месяц
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Агентство
West End Consulting
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Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
8,43 млн сум
в месяц
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Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 210 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 210 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 210 м²
518,923 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 3 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 6
Адрес: Юнусабадский район Ориентир: метро Туркистан Общая площадь: 3.200 мкв Этажность: 6 С…
194,596 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 490 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 490 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 490 м²
194,596 сум
в месяц
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RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 5 034 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 034 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 034 м²
Количество этажей 5
Адрес: Юнусабадский район, Улица: Малая кольцевая Ориентир: Бадамзарский мост Общая площ…
324,327 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский

Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов