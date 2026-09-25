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Квартиры с видом на горы в Яшнабадском районе, Узбекистан

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
Продается новая квартира в жилом комплексе Assalom Sohil с ремонтом, никто не жил. Квартира …
$75 000
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Частный продавец
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Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
2-х комнатная квартира в 9-ти этажном доме, массив Мавлоно Риезий (завод шампанских вин), с …
$65 000
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Частный продавец
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Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/7
Продается Квартира.  Новостройка  район: Яшнабадский   Ориентир: ул. Мавлони Риёзи. Шк…
$120 000
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Агентство
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Русский
BPNBPN
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/5
$107 280
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Застройщик
Ness Development
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English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Цена по запросу
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Застройщик
Ness Development
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная