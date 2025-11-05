Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Терраса

Квартиры с террасой в Яшнабадском районе, Узбекистан

многоуровневые квартиры
7
квартиры-студии
3
однокомнатные
275
двухкомнатные
86
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 8/30
$220,900
НДС
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 9/30
$184,000
НДС
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/30
$250,140
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/30
$151,920
НДС
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/30
$111,000
НДС
Агентство
TEN CORP
Языки общения
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
