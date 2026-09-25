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Коттеджи с видом на горы в Ташкентской области, Узбекистан

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Бостанлыкский район
4
Кибрайский район
11
Зангиатинский район
3
Ташкентский район
4
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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ялангач, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ялангач, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся современный 2-этажный коттедж в стиле хай-тек — Лимонария Площадь дома: 200 м² …
Цена по запросу
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Агентство
Vector Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная