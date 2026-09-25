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Коттеджи в Бостанлыкском районе, Узбекистан

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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Янгиаул, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Янгиаул, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
12 sotix dacha sotiladi (ichida samozaxvat bor dokumentalniy) yonida suv bor Ozis va bizne…
$100 000
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Частный продавец
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Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Бостанлыкский район, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продаётся Новый премиальный загородный дом в Чимгане для семейного отдыха и инвестиций 🌄 …
$250
НДС
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Частный продавец
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Русский
Коттедж 3 спальни в Чимган, Узбекистан
Коттедж 3 спальни
Чимган, Узбекистан
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 360 м²
Продаётся дача в Чимгане 13,5 соток рядом густой Лес Продаёт дачный участок в Чимгане: -…
$300 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
Языки общения
Русский
BPNBPN
Коттедж 8 комнат в Чимган, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Чимган, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 14 000 м²
Количество этажей 2
$270 000
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Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Бостанлыкском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная