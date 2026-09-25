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Коттеджи в Зангиатинском районе, Узбекистан

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Зангиота тумани Назарбек Темир йул Санатория 1,5-сотих 5-хона 3-санузель Дом-200м² П…
$95 000
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Агентство
Toshkent Halol Uy-joy savdo
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Русский
Коттедж 8 комнат в Зангиата, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам коттеджи в стиле хайтек по приемлемым ценам только до 15 февраля Рассрочка…
$80 000
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Частный продавец
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Русский
Коттедж 4 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается участки по адресу: Зангиотинский район, Назарбек, Махаля Мевазор. Площадь : 1, 6…
$77 900
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Частный продавец
Языки общения
Русский
BPNBPN

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

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