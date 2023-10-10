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Коттеджи в Зангиатинском районе, Узбекистан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Зангиатинский район, Узбекистан
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Зангиатинский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Sotiladi: dacha ➖Umumiy maydoni: 1,15 akr ➖Bino turi: G'isht ➖Xonalar soni: 4 Yerto'la: …
791,49 млн сум

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная