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Коттеджи в Ташкентском районе, Узбекистан

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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Юнусабад #Хасанбой #МХасанбой - Ор-р Школа 313 - Соток - 2 - Фасад 10/20 - Этажность …
$260 000
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Baht Residence
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Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Сабзавот сити, 3,5 соток (12857)
$210 000
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TIAN Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Ховли(коробка) Янги 16 йилликда сотилади 2,5 сотих 5 хонали кухня, хол. Подвал бутун уйнинг …
$130 000
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BPNBPN
Коттедж 5 комнат в Хасанбай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Хасанбай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
#Продажа дома в Янги Хасанбае #Район -ташкентский район # 🏢5-комнаты  🏢2-этаж 🏢2-этажка …
$80 000
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SV Real Estate
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Параметры недвижимости в Ташкентском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная