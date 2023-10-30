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3 объекта найдено
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Коттедж 4 комнаты с гаражом, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
150 м²
2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
120 м²
2
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры 95 000у.е Преимущество коттеджа никаких соседей под в…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с c ремонтом
Келес, Узбекистан
4
150 м²
2
Ушбу коттеджлар курилиш жараёнида. 5 ой ичида фойдаланишга топширилади Манзил: Олмазор тума…
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ташкентский район, Узбекистан
с видом на море
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