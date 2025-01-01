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Продажа отелей в Ташкентской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище в Бостанлыкский район, Узбекистан
Продаётся готовая гостиница на Чарваке с видом на водохранилище
Бостанлыкский район, Узбекистан
Число комнат 40
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 100 м²
Количество этажей 3
Гостиница находится в непосредственной близости к водохранилищу Чарвак. В пешей доступности …
32,54 млрд сум
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