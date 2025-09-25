Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном в Шайхантахурском районе, Узбекистан

квартиры-студии
3
однокомнатные
23
двухкомнатные
26
трехкомнатные
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 10/20
Продаю Квартиру в ЖК Central Plaza Не упустите свой шанс стать владельцем недвижимости в …
$2,800
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная