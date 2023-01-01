аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.

Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.



В наличии имеются квартиры:

1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2

2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2

3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2

4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2



Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия.



— уютные квартиры комфорт-класса;

— закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7;

— развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка;

— авторская архитектура и ландшафтный дизайн;

— использование только долговечных и надежных материалов,

— металлопластиковые окна;

— облагороженный зелёный двор;

— workout, барбекю и детские игровые зоны;

— собственный пруд на территории жилого комплекса;

— дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности;

— электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID;

— комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже;

— крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка.



Имеется рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.