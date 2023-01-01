аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.
В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2
2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2
3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2
4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2
Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия.
— уютные квартиры комфорт-класса;
— закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7;
— развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка;
— авторская архитектура и ландшафтный дизайн;
— использование только долговечных и надежных материалов,
— металлопластиковые окна;
— облагороженный зелёный двор;
— workout, барбекю и детские игровые зоны;
— собственный пруд на территории жилого комплекса;
— дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности;
— электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID;
— комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже;
— крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка.
Имеется рассрочка и ипотека.
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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
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