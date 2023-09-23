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Новостройка с гибридной рассрочкой

Ташкент, Узбекистан
от
288,75 млн сум
;
8 1
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О комплексе

 

Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
 

Срок рассрочки : 28 месяцев

Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл

Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет


• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год

3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме

Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум
Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум

Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум
Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум
Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум
Ипотека: 310 254 300 сум


Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум
Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум

Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум
Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум
Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум
Ипотека: 212 666 500 сум

Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум

Телефон для справок : Феруза

Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Новостройка с гибридной рассрочкой
Ташкент, Узбекистан
от
288,75 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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