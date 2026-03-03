  1. Realting.uz
Жилой комплекс Ofiyat Residence Бизнес-класс продажа квартир Яшнабад 1-4 комн. квартиры

Ташкент, Узбекистан
от
$70,870
;
2
ID: 34028
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Адрес
    Алат улица

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

🏗 Ofiyat Residence | Kayan
Жилой комплекс бизнес-класса, где роскошь встречается с технологиями. Идеальное решение для тех, кто хочет заехать в квартиру без лишней пыли и долгого ремонта — квартиры сдаются в формате White Box!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.
Мечеть Ислом Ота (5 мин), Рисовый базар (12 мин).
Метро Ташкент (7 мин), Северный вокзал (8 мин), Парк Ашхабад (15 мин).
Сад №345 и Музыкальная школа №17 в шаговой доступности.

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес
Этажность: 15 этажей
Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Первая очередь — совсем скоро!)
Удобства: Современный подземный паркинг на 200 мест с умными шлагбаумами. Преимущества отделки White Box: В стоимость уже включено: Предчистовая штукатурка и стяжка пола. Теплый пол в 4-х зонах (прихожая, санузел, кухня, зоны под окнами). Разводка электрики и сантехники + двухконтурный котел и радиаторы. Умная входная дверь и премиальные алюминиевые панорамные окна.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 862 544 312 до 2 194 798 216 сум.

🔥 Специальные скидки:
 18% — при 100% оплате

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

