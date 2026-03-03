Жилой комплекс Ofiyat Residence Бизнес-класс продажа квартир Яшнабад 1-4 комн. квартиры

🏗 Ofiyat Residence | Kayan

Жилой комплекс бизнес-класса, где роскошь встречается с технологиями. Идеальное решение для тех, кто хочет заехать в квартиру без лишней пыли и долгого ремонта — квартиры сдаются в формате White Box!

📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н.

Мечеть Ислом Ота (5 мин), Рисовый базар (12 мин).

Метро Ташкент (7 мин), Северный вокзал (8 мин), Парк Ашхабад (15 мин).

Сад №345 и Музыкальная школа №17 в шаговой доступности.

🏢 О комплексе:

Класс: Бизнес

Этажность: 15 этажей

Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Первая очередь — совсем скоро!)

Удобства: Современный подземный паркинг на 200 мест с умными шлагбаумами. Преимущества отделки White Box: В стоимость уже включено: Предчистовая штукатурка и стяжка пола. Теплый пол в 4-х зонах (прихожая, санузел, кухня, зоны под окнами). Разводка электрики и сантехники + двухконтурный котел и радиаторы. Умная входная дверь и премиальные алюминиевые панорамные окна.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 862 544 312 до 2 194 798 216 сум.

🔥 Специальные скидки:

18% — при 100% оплате