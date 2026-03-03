Жилой комплекс "Glamour Residence"

Glamour Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит эстетику, комфорт и высокий уровень жизни. Проект объединяет выразительную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где стиль становится частью повседневности.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на элегантность и визуальную выразительность.
Чистые линии фасадов, панорамные окна и качественные материалы формируют эффектный внешний облик и подчёркивают статус проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: бизнес-класс
Современный формат жилой застройки
Удобные и функциональные планировки
Рациональное использование пространства
Комфортные решения для семейной и городской жизни
🏢 Входные группы и удобство
В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной дизайнерской отделкой и удобной организацией пространства.
Продуманные подъезды и лифтовые зоны обеспечивают комфортное перемещение для всех жителей.
🌿 Благоустройство территории
Дворовое пространство спроектировано с ориентацией на уют и безопасность:
закрытая территория
озеленённый внутренний двор
детские игровые площадки
прогулочные дорожки
зоны отдыха для жителей
система видеонаблюдения и контроля доступа
Такой формат создаёт спокойную и приватную атмосферу внутри комплекса.
🚗 Дополнительные удобства
Для жителей предусмотрены:
парковочные места
современные инженерные системы
коммерческие помещения на первых этажах
общественные зоны для отдыха и повседневных нужд
📍 Локация
ЖК Glamour Residence расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни в городе.