Жилой комплекс "Glamour Residence"

Glamour Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит эстетику, комфорт и высокий уровень жизни. Проект объединяет выразительную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где стиль становится частью повседневности.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на элегантность и визуальную выразительность.

Чистые линии фасадов, панорамные окна и качественные материалы формируют эффектный внешний облик и подчёркивают статус проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: бизнес-класс

Современный формат жилой застройки

Удобные и функциональные планировки

Рациональное использование пространства

Комфортные решения для семейной и городской жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной дизайнерской отделкой и удобной организацией пространства.

Продуманные подъезды и лифтовые зоны обеспечивают комфортное перемещение для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Дворовое пространство спроектировано с ориентацией на уют и безопасность:

закрытая территория

озеленённый внутренний двор

детские игровые площадки

прогулочные дорожки

зоны отдыха для жителей

система видеонаблюдения и контроля доступа

Такой формат создаёт спокойную и приватную атмосферу внутри комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

парковочные места

современные инженерные системы

коммерческие помещения на первых этажах

общественные зоны для отдыха и повседневных нужд

📍 Локация

ЖК Glamour Residence расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни в городе.