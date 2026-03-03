  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Glamour Residence"

Жилой комплекс "Glamour Residence"

Ташкент, Узбекистан
от
$96,824
от
$2,053/м²
;
4
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33982
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район
  • Метро
    Toshkent (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

О комплексе

Glamour Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит эстетику, комфорт и высокий уровень жизни. Проект объединяет выразительную архитектуру, продуманные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где стиль становится частью повседневности.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на элегантность и визуальную выразительность.
Чистые линии фасадов, панорамные окна и качественные материалы формируют эффектный внешний облик и подчёркивают статус проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: бизнес-класс

  • Современный формат жилой застройки

  • Удобные и функциональные планировки

  • Рациональное использование пространства

  • Комфортные решения для семейной и городской жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной дизайнерской отделкой и удобной организацией пространства.
Продуманные подъезды и лифтовые зоны обеспечивают комфортное перемещение для всех жителей.

🌿 Благоустройство территории

Дворовое пространство спроектировано с ориентацией на уют и безопасность:

  • закрытая территория

  • озеленённый внутренний двор

  • детские игровые площадки

  • прогулочные дорожки

  • зоны отдыха для жителей

  • система видеонаблюдения и контроля доступа

Такой формат создаёт спокойную и приватную атмосферу внутри комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные системы

  • коммерческие помещения на первых этажах

  • общественные зоны для отдыха и повседневных нужд

📍 Локация

ЖК Glamour Residence расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся магазины, школы, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной жизни в городе.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жк "Harizma "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Davr Residence"
Эшангузар, Узбекистан
от
$30,458
Жилой квартал ЖК Zenit
Ташкент, Узбекистан
от
$995
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК NRG Yunusabad
Ташкент, Узбекистан
от
$1,162
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Glamour Residence"
Ташкент, Узбекистан
от
$96,824
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Показать все Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Жилой комплекс SALOM NURAFSHON CITY
Киров, Узбекистан
от
$349
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс Salom Nurafshon Сity представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки SALOM NURAFSHON CITY — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы гово…
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Показать все Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Sarikul»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
О застройщике Застройщик Ташкента Glad House Относительно молодая компания-застройщик уже успела зарекомендовать себя в мире новостроек с помощью разработки и постройки проекта современного жилого комплекса. В своей работе компания пользовалась интересным подходом к дизайну внешнего вида к…
Застройщик
Glad House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Glad House
Языки общения
Русский
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк
Жилой квартал Жк " Golden Hills "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации