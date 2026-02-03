  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Aman Residence"

Жилой комплекс "Aman Residence"

Ташкент, Узбекистан
от
$37,896
от
$1,236/м²
;
3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33961
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Aman Residence — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит спокойствие, удобство и гармоничную атмосферу городской жизни. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседневной жизни.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на лаконичность и практичность.

Сдержанные фасады, аккуратные линии и продуманные архитектурные решения создают гармоничный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Современный формат жилой застройки

  • Продуманные и функциональные планировки

  • Рациональное использование жилого пространства

  • Комфортные решения для семейной жизни

🏢 Входные группы и удобство

В комплексе предусмотрены современные входные группы с аккуратной отделкой и удобной организацией пространства.

Безбарьерная среда обеспечивает комфортное передвижение для всех жителей — семей с детьми и людей старшего возраста.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на безопасность и уют:

  • закрытая территория

  • благоустроенный внутренний двор

  • детские площадки

  • прогулочные зоны

  • места для отдыха жителей

  • система видеонаблюдения

Такой формат создаёт спокойную атмосферу и ощущение уюта внутри жилого комплекса.

🚗 Дополнительные удобства

Для жителей предусмотрены:

  • парковочные места

  • современные инженерные коммуникации

  • общественные зоны для отдыха

  • пространства для повседневного комфорта

📍 Локация

ЖК Aman Residence расположен в удобной части Ташкента с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся магазины, школы, детские сады, сервисные объекты и всё необходимое для комфортной повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК "Qorasuv Marvaridi"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК TURKISTON PLAZA
Туркистан, Узбекистан
от
$444
Жилой комплекс GOROD
Ташкент, Узбекистан
от
$1,187
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Aman Residence"
Ташкент, Узбекистан
от
$37,896
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Показать все Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Ташкент, Узбекистан
от
$46,040
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 37–94 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Квартира 2 комнаты
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс "Юнус-Абад 17 квартал"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
ОПИСАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «Юнус-Абад» Представляем вашему вниманию жилой комплекс высокого класса, состоящий из 11-этажного здания, охраняемого закрытым двором. Здесь имеется современная детская площадка и двухэтажная подземная парковка. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений, …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Жилой комплекс ЖК YANGI DARHON
Ташкент, Узбекистан
от
$810
Год сдачи 2024
Количество этажей 16
Новостройка в городе Ташкенте YANGI DARHON Квартиры сдаются полным ремонтом под ключ. 1 м2: от 10 000 000 сумов. Апартаменты: 3 Комнатные  70.3м2, 71.25м2, 72. 3м2, 80. 6м2 Преимущества Качественные двери Полностью качественный ремонт квартиры Двухконтурная система отопления Газовая…
Застройщик
B-Building
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
B-Building
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации