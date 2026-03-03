Жилой комплекс Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры

🏗 Turon | Renaissance Building

Жилой комплекс премиум-класса, где современные технологии встречаются с уютом. Уникальность проекта — в его энергонезависимости: солнечные панели обеспечат работу лифтов и освещение даже при городском отключении электричества!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай (махалля Алишеробод). Престижное и тихое направление.

Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.

Westminster International School, Университет Инха.

Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.

Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.

🏢 О комплексе:

Класс: Премиум

Этажность: 6, 7 и 8 этажей

Срок сдачи: II Квартал 2027 г.

Удобства: Сейсмостойкость 9 баллов, закрытый двор без машин, видеонаблюдение 24/7, длинный фонтан на территории, 9 детских площадок (включая 2 зимние!), зоны барбекю и Потолки 3 метра и панорамные окна «в пол».

🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 630 000 000 до 11 137 500 000 сум.

Также есть коммерческие помещения в продажу на 1 и 2 этажах

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):

1 000 000 сум/м² — при 100% оплате

700 000 сум/м² — при 50% оплате

500 000 сум/м² — при 30% оплате