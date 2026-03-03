  1. Realting.uz
Жилой комплекс Премиум-класса Turon | продажа квартир Кибрай 1-3 комн. квартиры

Кибрай, Узбекистан
от
$630,00 млн
;
2
ID: 34027
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район
  • Город
    Кибрай

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    2027
    6

О комплексе

🏗 Turon | Renaissance Building
Жилой комплекс премиум-класса, где современные технологии встречаются с уютом. Уникальность проекта — в его энергонезависимости: солнечные панели обеспечат работу лифтов и освещение даже при городском отключении электричества!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай (махалля Алишеробод). Престижное и тихое направление.
Ботанический сад и Ташкентский Зоопарк — в шаговой доступности.
Westminster International School, Университет Инха.
Парк «Локомотив» для вечерних прогулок.
Метро «Буюк Ипак Йули» — 7 минут на авто.

🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 6, 7 и 8 этажей
Срок сдачи: II Квартал 2027 г.
Удобства: Сейсмостойкость 9 баллов, закрытый двор без машин, видеонаблюдение 24/7, длинный фонтан на территории, 9 детских площадок (включая 2 зимние!), зоны барбекю и Потолки 3 метра и панорамные окна «в пол».

🔑 Доступные планировки: 1, 2, и 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 630 000 000 до 11 137 500 000 сум.

Также есть коммерческие помещения в продажу на 1 и 2 этажах

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
1 000 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате

Местонахождение на карте

Кибрай, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
