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QORASUV

Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
5
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О комплексе

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 40,16 м2 до 46,94 м2
2-комнатные — от 62,07 м2 до 67,14 м2
3-комнатные — от 85,43 м2 до 98,71 м2
4-комнатные — от 121,66 м2 до 126,08 м2

Проект QORASUV находится в историческом районе, где царит спокойствие, но чувствуется динамичный темп столичной жизни. Жители комплекса могут быть уверены в своей безопасности и приватности, наслаждаясь комфортом, который он предлагает. Архитектура проекта сочетает в себе элементы европейского и восточного стилей, что создает уникальную атмосферу.

— уютные квартиры бизнес-класса;
— большой выбор планировок для каждого;
— закрытый и безопасный двор без машин и посторонних людей;
— охрана и видеонаблюдение 24/7, IP-видеодомофоны с технологией FACE ID;
— нахождение в исторически хорошо развивающемся районе города, развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка;
— школы и детские сады рядом, TEAM University;
— уникальная современная архитектура с сохранением национальных элементов;
— исключительный подбор строительных материалов, профессиональный подход к реализации проекта;
— монолитный каркас, кирпичные межквартирные стены;
— детская игровая зона, беседки для отдыха, барбекю и workout зоны;
— дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания;
— собственный крытый паркинг и велопарковка.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 580 м
Школа 870 м
Магазин 790 м
Магазин 900 м
Магазин 660 м
Детский сад 920 м
Магазин 630 м

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QORASUV
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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