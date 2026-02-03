  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Qatartal"

Жилой комплекс "Qatartal"

Ташкент, Узбекистан
от
$53,162
от
$1,401/м²
;
4
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33973
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Метро
    Novza (~ 1000 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Qatartal — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Dream House Development, созданный для тех, кто ценит удобство, продуманность и уют в повседневной жизни. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию с городской средой. Аккуратные фасады, сбалансированные пропорции и современные строительные решения создают привлекательный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт‑класс

  • Тип строительства: газоблок + монолит

  • Этажность: до примерно 9 этажей

  • Планировки: функциональные и продуманные решения для жизни семьи или активного горожанина

  • Высота потолков: около 3.3 м

  • Отделка: предчистовая (white box — возможность оформить интерьер по своему вкусу)

Такие параметры создают удобное пространство и дают свободу для реализации индивидуального дизайна.

🏢 Комфорт и удобство

В Qatartal предусмотрены современные инженерные решения и удобные общие зоны:

  • просторные подъезды и холлы

  • подъёмные лифты

  • подземный и надземный паркинг

  • коммерческие площади на первых этажах (кафе, магазины, сервисы)

Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобный доступ к основным функциям комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с ориентиром на спокойствие и уют:

  • благоустроенный внутренний двор

  • прогулочные зоны

  • детские и спортивные площадки

  • зоны для отдыха жителей

  • система безопасности и видеонаблюдения

Такая среда создаёт атмосферу уюта и безопасности — идеальный фон для семейной жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жильцов предусмотрены:

  • развитая инфраструктура вокруг комплекса

  • транспортная доступность к ключевым зонам города

  • рядом объекты социального и повседневного сервиса (школы, супермаркеты, детские сады)

📍 Локация

ЖК Qatartal расположен в Чиланзарском районе Ташкента, 1‑м проезде Qatartal — в районе с развитой городской инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Близость к супермаркетам, школам, паркам и остановкам делает повседневную жизнь здесь максимально удобной и функциональной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Musaffo
Ташкент, Узбекистан
от
$1,102
Жилой комплекс Savr Avenue
Ташкент, Узбекистан
от
$753
Жилой комплекс "NRG VOHA"
Ташкент, Узбекистан
от
$126,699
Многоквартирный жилой дом "ЖД БУЛЬВАР"
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал "BI SANAT"
Ташкент, Узбекистан
от
$54,120
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Qatartal"
Ташкент, Узбекистан
от
$53,162
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Многоквартирный жилой дом ЖК Orzu Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он з…
Застройщик
MIRAN HOUSE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MIRAN HOUSE
Языки общения
Русский
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Показать все Жилой комплекс NRG Hayot
Жилой комплекс NRG Hayot
Ташкент, Узбекистан
от
$1,633
Количество этажей 5
Hayot NRG Hayot – клубный дом в центре Ташкента. Прекрасное расположение ЖК в Юнусабадском районе, около телебашни позволяет добраться за 10-15 минут до любой ключевой точки столицы. Всего 6 этажей, 3 подъезда и 64 квартиры – вот что называется «клубным домом». Малая плотность, закрытый…
Застройщик
NRG
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
NRG
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Жилой квартал O`Z Mahal
Ташкент, Узбекистан
от
$55,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Площадь 38–182 м²
158 объектов недвижимости 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.2 – 80.1
68,124 – 168,423
Квартира 2 комнаты
68.2 – 75.0
108,455 – 123,578
Квартира
47.8 – 182.0
161,998 – 308,056
Застройщик
Golden House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
28.02.2026
Аренда растёт, квартиры дешевеют: что на самом деле происходит с рынком недвижимости Узбекистана
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
26.02.2026
Ремонтный капкан: что выгоднее — новостройка или вторичка в реалиях Узбекистана?
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
23.02.2026
Квартирный вопрос по-ташкентски: как проверить застройщика и не подарить деньги «воздуху»
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
20.02.2026
Круглосуточный драйв: как туризм и новые дороги изменят рынок труда и недвижимости Узбекистана
Показать все публикации