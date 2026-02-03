Жилой комплекс "Qatartal"

Qatartal — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Dream House Development, созданный для тех, кто ценит удобство, продуманность и уют в повседневной жизни. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию с городской средой. Аккуратные фасады, сбалансированные пропорции и современные строительные решения создают привлекательный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт‑класс

Тип строительства: газоблок + монолит

Этажность: до примерно 9 этажей

Планировки: функциональные и продуманные решения для жизни семьи или активного горожанина

Высота потолков: около 3.3 м

Отделка: предчистовая (white box — возможность оформить интерьер по своему вкусу)

Такие параметры создают удобное пространство и дают свободу для реализации индивидуального дизайна.

🏢 Комфорт и удобство

В Qatartal предусмотрены современные инженерные решения и удобные общие зоны:

просторные подъезды и холлы

подъёмные лифты

подземный и надземный паркинг

коммерческие площади на первых этажах (кафе, магазины, сервисы)

Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобный доступ к основным функциям комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с ориентиром на спокойствие и уют:

благоустроенный внутренний двор

прогулочные зоны

детские и спортивные площадки

зоны для отдыха жителей

система безопасности и видеонаблюдения

Такая среда создаёт атмосферу уюта и безопасности — идеальный фон для семейной жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жильцов предусмотрены:

развитая инфраструктура вокруг комплекса

транспортная доступность к ключевым зонам города

рядом объекты социального и повседневного сервиса (школы, супермаркеты, детские сады)

📍 Локация

ЖК Qatartal расположен в Чиланзарском районе Ташкента, 1‑м проезде Qatartal — в районе с развитой городской инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Близость к супермаркетам, школам, паркам и остановкам делает повседневную жизнь здесь максимально удобной и функциональной.