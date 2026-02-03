Жилой комплекс "Qatartal"

Qatartal — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Dream House Development, созданный для тех, кто ценит удобство, продуманность и уют в повседневной жизни. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на практичность и гармонию с городской средой. Аккуратные фасады, сбалансированные пропорции и современные строительные решения создают привлекательный внешний облик и подчёркивают современный характер проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт‑класс
Тип строительства: газоблок + монолит
Этажность: до примерно 9 этажей
Планировки: функциональные и продуманные решения для жизни семьи или активного горожанина
Высота потолков: около 3.3 м
Отделка: предчистовая (white box — возможность оформить интерьер по своему вкусу)
Такие параметры создают удобное пространство и дают свободу для реализации индивидуального дизайна.
🏢 Комфорт и удобство
В Qatartal предусмотрены современные инженерные решения и удобные общие зоны:
просторные подъезды и холлы
подъёмные лифты
подземный и надземный паркинг
коммерческие площади на первых этажах (кафе, магазины, сервисы)
Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобный доступ к основным функциям комплекса.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформлена с ориентиром на спокойствие и уют:
благоустроенный внутренний двор
прогулочные зоны
детские и спортивные площадки
зоны для отдыха жителей
система безопасности и видеонаблюдения
Такая среда создаёт атмосферу уюта и безопасности — идеальный фон для семейной жизни.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жильцов предусмотрены:
развитая инфраструктура вокруг комплекса
транспортная доступность к ключевым зонам города
рядом объекты социального и повседневного сервиса (школы, супермаркеты, детские сады)
📍 Локация
ЖК Qatartal расположен в Чиланзарском районе Ташкента, 1‑м проезде Qatartal — в районе с развитой городской инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Близость к супермаркетам, школам, паркам и остановкам делает повседневную жизнь здесь максимально удобной и функциональной.