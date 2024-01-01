Ташкент, Узбекистан

Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. ?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук. Мечтаете о собственном уютном гнездышке? Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры! Преимущества жилого комплекса: Удобное месторасположение Развитая инфраструктура Подземный паркинг для удобства жителей. Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса. Удобная транспортная доступность. Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о наших предложениях: ? 95 172 00 00