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DO`MBROBOD CITY GROUP

Узбекистан, Ташкент
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DO`MBROBOD CITY GROUP
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Dombirobod City
Жилой комплекс Dombirobod City
Ташкент, Узбекистан
от
10,39 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Расположение нашего комплекса рядом с конечной автобусной станцией Домбрабад и станцией метро Алмазар позволяет жильцам нашего комплекса без проблем передвигаться по городу. ?Наш адрес: город Ташкент, Чиланзарский район, массив Домбрабад. Ориентир: Ташкентский Университет Прикладных Наук. Мечтаете о собственном уютном гнездышке?  Не упустите шанс стать счастливым обладателем 2-х комнатной квартиры!  Преимущества жилого комплекса: Удобное месторасположение Развитая инфраструктура Подземный паркинг для удобства жителей. Просторные пешеходные зоны и зоны отдыха на территории комплекса. Удобная транспортная доступность. Станьте частью нашего жилого комплекса и наслаждайтесь жизнью во всей ее красе! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о наших предложениях: ? 95 172 00 00
Застройщик
DO`MBROBOD CITY GROUP
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Застройщик
DO`MBROBOD CITY GROUP
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский