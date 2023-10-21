Новостройки в Навоийская область, Узбекистан

Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Застройщик “GARANT UCHQUDUQ” MCHJ»
Добро пожаловать в ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК», ведущую строительную компанию в городе Навои, занимающуюся предоставлением первоклассных строительных услуг и предоставлением высококачественных квартир и современных домов. Стремясь к совершенству, мы предлагаем вам лучшие адреса в Навои, где вас ждут роскошь и комфорт.
О жилом комплексе
Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс «ORZULAR», разработанный ООО «ГАРАНТ УЧКУДУК». Этот современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Навои, предлагает ряд недорогих домов, предназначенных для воплощения вашей мечты в реальность. На 9 этажах современного дизайна "ORZULAR" представлены различные варианты жилья, соответствующие разным стилям жизни и предпочтениям. От стильных квартир до просторных домов, мы предлагаем широкий выбор планировок для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Для обеспечения вашей безопасности и удобства система внутренней связи удобно расположена на территории комплекса, обеспечивая безопасный контроль доступа и спокойствие для вас и вашей семьи. "ORZULAR" разработан с заботой о семьях. В комплексе вы найдете школу и детский сад, что обеспечит легкий доступ к качественному образованию для ваших детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство доступности учебных заведений. На территории жилого комплекса имеются паркинги и гаражи, обеспечивающие удобные и безопасные варианты парковки для жильцов и их гостей. Вы можете быть уверены, что ваши автомобили находятся под надежной охраной. Расположенный в оживленном городе Навои, «ORZULAR» предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность. Откройте для себя очарование 2x комнатных и 3x комнатных домов в Учкудуке в «МЕЧТАХ». Независимо от того, являетесь ли вы небольшой семьей или нуждаетесь в дополнительном пространстве, наши продуманно спроектированные дома удовлетворят ваши потребности и обеспечат комфортное проживание. Не упустите возможность стать частью этого исключительного жилого комплекса. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах в «ORZULAR» и обезопасить свой новый дом в оживленном городе Учкудук.
Видеонаблюдение
Кодовая дверь
Домофон
Детская площадка
Торговый центр
Адрес: Навоийская Область Учкудукский Район, Учқудуқ Шаҳар Aбай МФЙ 45 Уй
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои.
На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянного проживания.
Коттеджи будут сдаваться в виде коробки с межкомнатными перегородками и готовым фасадом. На территории «Rich House» будут магазины, детский сад, детская площадка, мини стадион, зона озеленения, фитнес центр, мечеть. Для безопасности жителей будет охрана территории, видеонаблюдение 24/7 и закрытая зона.
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Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои, "ПАРВОЗ" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать. Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей. Почувствуйте всю прелесть жизни в «ПАРВОЗ». Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру с 2-x или 3-x спальнями, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. Инвестируйте в дом своей мечты в «ПАРВОЗ» и наслаждайтесь сутью современной жизни в городе Навои. Если вы ищете новые дома или современные квартиры в Навоийской области, «ПАРВОЗ» приглашает вас начать это путешествие вместе с нами. Откройте для себя комфорт и стиль, ожидающие вас в «ПАРВОЗ», и почувствуйте светлое будущее в самом сердце Навои.
Адрес Навоийская Область, Город Навои, Зарафшон МФЙ 2-Даҳа Л.Толстой Кўчаси
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные апартаменты отвечают всем требованиям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры планируется сдать владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура В соответствии с требованиями времени на территории жилого комплекса застроены парки. Во дворе оборудована детская площадка для развлечения детей на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка, а круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории обеспечивают безопасность не только вас и вашей семьи, но и вашего автомобиля. Для дополнительной безопасности в поездах установлены домофоны и кодовые замки. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Зарафшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и медицинские учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
ЖК АTU
Добро пожаловать в «ATU», замечательный жилой комплекс компании «Business Fundament». Расположенный в оживленной Навоийской области, «ATU» предлагает современный и доступный жизненный опыт. «ATU», состоящий из пятиэтажного жилого комплекса, – лучший выбор для тех, кто ищет новый дом или квартиру в Навои. Наши современные и современные дизайнерские здания в «ATU» излучают элегантность и комфорт, что делает их символом современной жизни в Навои. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. В «ATU» безопасность и комфорт стоят на первом месте. Наш жилой комплекс оборудован домофоном и защищенными устройствами наблюдения, чтобы обеспечить безопасную среду проживания для вас и вашей семьи. Мы также предлагаем устройства видеонаблюдения для дополнительного спокойствия. «ATU» оказывает услуги семьям, имея на своем месте детскую площадку и детский сад, создает условия для воспитания детей. Кроме того, мы предоставляем автостоянку, которая не доставит хлопот жителям и их гостям. Откройте для себя великолепие жизни в «ATU». Если вы ищете современные дома или новые квартиры в Навоийской области, «ATU» — ваш идеальный выбор. Испытайте комфорт, стиль и светлое будущее вместе с "Business Fundament" в «ATU». Примите суть современной жизни и инвестируйте в дом своей мечты уже сегодня.
Адрес: Навоийская Область, Город Навои, Улица Садриддин Aйний