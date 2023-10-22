Новостройки в Хатырчинский район, Узбекистан

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Продажа новостроек в Хатырчинский район

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Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Zarafshon, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои, "ПАРВОЗ" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать. Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей. Почувствуйте всю прелесть жизни в «ПАРВОЗ». Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней или просторную квартиру с 2-x или 3-x спальнями, у нас есть варианты, соответствующие вашим потребностям и предпочтениям. Инвестируйте в дом своей мечты в «ПАРВОЗ» и наслаждайтесь сутью современной жизни в городе Навои. Если вы ищете новые дома или современные квартиры в Навоийской области, «ПАРВОЗ» приглашает вас начать это путешествие вместе с нами. Откройте для себя комфорт и стиль, ожидающие вас в «ПАРВОЗ», и почувствуйте светлое будущее в самом сердце Навои.  Адрес Навоийская Область, Город Навои, Зарафшон МФЙ 2-Даҳа Л.Толстой Кўчаси