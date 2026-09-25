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Новостройки в Хатырчинский район, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
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Многоквартирный жилой дом ЖК «ПАРВОЗ»
Зарафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «ПАРВОЗ», созданный ООО «Зиё-ой классик», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Навоийской области. «ПАРВОЗ» состоит из девятиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни. Если вы ищете новый дом или квартиру в Навои…
Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
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Застройщик
ООО «Зиё-ой классик»
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